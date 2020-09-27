Ertuğrul Özkök: Halil Sezai’nin yaptığının hoş görülecek bir yanı yok ama 'Twitter jürisi' kampanya yaptı diye tutuklu yargılama da fazla değil mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle Halil Sezai'nin tutuklandığını ve 'baltalı' yeni görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, "Halil Sezai’nin yaptığının hoş görülecek bir yanı yok ama 'Twitter jürisi' kampanya yaptı diye tutuklu yargılama da fazla değil mi?" görüşünü savundu.

Özkök, "Hafta başında bildiğimiz neydi?Şarkıcı Halil Sezai 67 yaşında zavallı yaşlı başlı bir adama saldırıp yumruk attı. Medya Tava önceki gün yeni bir görüntü daha ortaya çıkardı. Zavallı diye gördüğümüz saçı başı dağınık adam bu defa elinde baltayla görünüyor. Üstelik yanında izbandut gibi iki kişi daha var. Yani durum şöyle: Bir tarafta elinde şömine odunuyla bir şarkıcı... Öteki tarafta Baltalı Zagor gibi bir mahalleli... Şömine odunlu şarkıcı tutuklu ve sanık... Baltalı Zagor serbest ve müşteki... İşin bir de şu tarafını düşünün... Amerika’da olsaydı... Bu Baltalı Zagor, elinde bu baltayla şarkıcının evine dalsaydı... Ve ev sahibi çekip adamı vursaydı... Ne olurdu?" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Bırakın tutuklanmayı, evinde meşru müdafaa yaptı diye elini kolunu sallayarak giderdi.O yüzden aynı şeyi söylüyorum. Halil Sezai’nin yaptığının hoş görülecek bir yanı yok. Ama 'Twitter jürisi' kampanya yaptı diye tutuklu yargılama da fazla değil mi." ifadesini kullandı.

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