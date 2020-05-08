Ertuğrul Özkök: Futbol ve basketbol karşılaşmalarının başlamasını heyecanla bekliyorum

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçen günlerde liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Bu karar sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mesuliyetin kendilerinde olmadığına yönelik bir açıklama geldi. Koronavirüs salgını henüz son bulmamışken, futbol maçlarının yeniden başlamasıyla ilgili tartışmalar sürerken Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde futbol ve basketbol karşılaşmalarının başlamasını heyecanla beklediğinden bahsetti.

Yazısında söz konusu tartışmadan bahsetmeyen Özkök, motivasyonun düşük olacağı gerekçesiyle dijital seyirci önerisinde bulundu. Özkök, "En azından televizyon ekranının karşısındaki insanın keyfini kaçırmamak için bir çare bulmalıyız. Benim görebildiğim tek çözüm, 'dijital (sanal) seyirci' uygulaması. Yani naklen yayında tribünleri dolu gibi gösterecek bir uygulama" ifadelerini kaydetti.

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