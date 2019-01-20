Ertuğrul Özkök: Fazıl Say konserinde televizyon ekranlarına yansımayan bir ayrıntıyı vereyim

Hürriyet gazetesi yazası Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Fazıl Say konserindeki bir ayrıntıyı yazdı.

"Televizyon ekranlarına yansımayan bir ayrıntıyı da vereyim" diyen Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece konserin sonunda değil, her parçadan sonra ayağa kalkıp Fazıl Say'ı alkışladığını yazdı.

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Özkök'ün Hürriyet gazetesinde "Hangimiz yerli, kime ecnebi: Bir 'masum yıllar' potpurisi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bence her şey çok şık oldu.

Televizyon ekranlarına yansımayan bir ayrıntıyı da vereyim.

Cumhurbaşkanı sadece konserin sonunda ayağa kalkıp alkışlamadı. Her parçadan sonra aynı şekilde ayağa kalkıp alkışladı.

Salonu da onun bu hareketi harekete geçirdi.

Kısaca Türkiye açısından çok şık bir olay oldu bu.

Böyle küçük gibi görünen jestlerin ülkenin bu kutuplaşmış halinden çıkması için çok büyük etkiler yapacağına inanıyorum."

Fazıl Say'ın 18 Ocak'ta Ankara Congresium salonunda verdiği 'Truva Sonatı' isimli konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve ABD’li Senatör Lindsey Graham de katılmıştı.