Ertuğrul Özkök: Evet, Cem ve Serenay o akşam birlikteydi

Cem Yılmaz’ın 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli’den, Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı için ayrıldığı öne sürülmüştü. Daha önce Sarıkaya, “Söylemezsem Olmaz” programında Yılmaz’la birlikte olduğunu iddia eden sunucular Ece Erken ve Bircan Bali’ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Söz konusu iddialar tartışılırken Yılmaz, “Kimseyi stalk’luyor musun?” sorusuna, “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum mesela ona. O dalıp gitme mi stalk mu oluyor? Normalde bir sürü arkadaşım var, onlara dalmıyorum mesela" yanıtını vermişti.