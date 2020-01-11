Ertuğrul Özkök: Evet, Cem ve Serenay o akşam birlikteydi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, daha önce aralarında ilişki olduğu iddiasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın Zorlu'daki bir program çıkışı oradan birlikte ayrıldıkları haberlerini köşesine taşıdı. "O gece ben de oradaydım" diyen Özkök, "Kuliste Serenay Sarıkaya’yı görmedim" dedi.

"Programdan sonra çıkarken onları birlikte gördüm" diyen Özkök, devamında, "Nerede mi? Zorlu Center’in duvarındaki dev afişte. Bir tarafta Cem’in öteki tarafta ise “Alice” müzikalinin Zorlu PSM’deki gösterilerinin afişleri yan yanaydı" diye yazdı.

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