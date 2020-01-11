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Ertuğrul Özkök: Evet, Cem ve Serenay o akşam birlikteydi

11 Ocak 2020 10:23

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, daha önce aralarında ilişki olduğu iddiasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın Zorlu'daki bir program çıkışı oradan birlikte ayrıldıkları haberlerini köşesine taşıdı. "O gece ben de oradaydım" diyen Özkök, "Kuliste Serenay Sarıkaya’yı görmedim" dedi.
 
"Programdan sonra çıkarken onları birlikte gördüm" diyen Özkök, devamında, "Nerede mi? Zorlu Center’in duvarındaki dev afişte. Bir tarafta Cem’in öteki tarafta ise “Alice” müzikalinin Zorlu PSM’deki gösterilerinin afişleri yan yanaydı" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Cem Yılmaz’ın 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli’den, Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı için ayrıldığı öne sürülmüştü. Daha önce Sarıkaya, “Söylemezsem Olmaz” programında Yılmaz’la birlikte olduğunu iddia eden sunucular Ece Erken ve Bircan Bali’ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
 
Söz konusu iddialar tartışılırken Yılmaz, “Kimseyi stalk’luyor musun?” sorusuna, “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum mesela ona. O dalıp gitme mi stalk mu oluyor? Normalde bir sürü arkadaşım var, onlara dalmıyorum mesela" yanıtını vermişti.
 
Zorlu PSM’de çekilen “İbrahim Selim ile Bu Gece" programının YouTube’da yayınlanmasının ardından ilginç bir iddia daha ortaya atılmış, çekimleri 27 Aralık’ta yapılan programı Serenay Sarıkaya’nın da stüdyoda izlediği, Cem Yılmaz’ın yayının ardından Zorlu PSM’den güzel oyuncuyla birlikte ayrıldığı öne sürülmüştü.
 
Özkök'ün, "Bir cenneteki Süleymani'ye bakın, bir de bu manşetlerin atıldığı günleri hatırlayın" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın
 
 
 

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