Ertuğrul Özkök: Erdoğan ve Demirtaş, Öcalan ve Gülen, size subliminal mesajım var

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci-yazar Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın "Subliminal mesaj verdiler, darbe girişimini bilmemeleri imkânsız" suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili bir yazı yazdı. Özkök, 'Erdoğan ve Demirtaş, Öcalan ve Gülen, size subliminal mesajım var' başlıklı yazısında 6 maddede 'sübliminal mesajlarını' sıraladı. Bu altı maddede "Senin ‘hainin’ onun ‘kahramanı’ olabilir, kötüler de Robin Hood olabilir, Robin hood’lar da kötü olabilir, cesur ve adil ol, Haklı olsan da faili meçhul yapma, her adımın subliminal bir anlamı vardır" ifadeleri yer aldı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (14 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Erdoğan ve Demirtaş, Öcalan ve Gülen, size subliminal mesajım var' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

DİYECEKSİNİZ ki, bir ülkenin cumhurbaşkanının adı, bir etnik terör örgütünün başı, bir dini terör örgütünün başı ve terörle ilgisini kesemeyen bir siyasi partinin başı ile nasıl aynı haneye yazılabilir...

Durun kızmayın...

Çünkü bazı “subliminal” mesajlarım var.

Kemal Bey, Devlet Bey... Sizin adınızı da yazıyorum buraya.

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Arife ve bayramın birinci geceleri ağır mesai yaptım.

Beşer saatten iki seans...

Ve Narcos dizisinin ikinci sezonunun 10 bölümünü bitirdim.

Dizi Pablo Escobar’ın hayatını anlatıyor...

Narcos’un birinci sezonunu sevenlere müjdeli haberim var.

İkinci sezon daha da müthiş...

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Ha... Pardon, fotoğraftaki adamın kim olduğunu yazmayı unuttum.

Adı Wagner Moura...

Brezilyalı bir aktör ve Narcos dizisinde Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı oynuyor.

Ama ne oynamak...

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Dizi, bir insanın, bir ülkenin kaderini nasıl etkileyebileceğini anlatıyor.

Siyasetle terörün, iyilikle kötülüğün, Robin Hood’lukla katilliğin, vicdanla vicdansızlığın nasıl yan yana, iç içe gittiğini görüyorsunuz.

İyilerin nasıl hata yapabileceklerini, kötülerin bile halkın gözünde nasıl kahraman haline gelebileceğini anlıyorsunuz.

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İşte size 6 maddede subliminal Narcos mesajları...

NOT: “Subliminal mesaj” kavramı siyasetimize Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın gözaltına alınması olayı ile girdi. “Bilinçaltına işleyen mesaj” anlamına geliyor.

En iyiyken nasıl bir hareketle en kötü haline gelebilirsiniz?

- KÖTÜLER DE ROBIN HOOD OLABİLİR: Dünyayı zehirleyen, insanları öldüren bir Deccal olabilirsiniz.Ama fukara halka iyi davranırsanız, aldığınızın bir miktarını dağıtırsanız, halkın kalbini kazanmış bir Robin Hood olabilirsiniz.Escobar, doğup büyüdüğü Medellin şehrinin sevgili “Patron”uydu.

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- ROBIN HOOD’LAR DA KÖTÜ OLABİLİR: Robin Hood’ların kötülüklerinin de bir sınırı vardır.Halka para dağıtıp gönlünü alabilirsiniz. Ama el altından halka yönelik terör olayları düzenlemeye başlarsanız, kendi mahallenizde bile yapayalnız kalırsınız.Escobar’ın sonu, büyük bir alışveriş merkezini bombalatması ile başladı.

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- CESUR VE ADİL OL: Terörle, kanunsuzlukla, yolsuzlukla mücadele için cesur mesajlar vererek iktidara gelirseniz, sözünüzü tutmalısınız. Teröre karşı en güçlü devlet, en adil davranan devlettir.Kolombiya’nın genç devlet başkanı böyleydi.

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- HAKLI OLSAN DA FAİLİ MEÇHUL YAPMA: Devlet, darbeciyle, teröristle, yolsuzlukla mücadelede hukuki yollardan asla sapmamalı.Kolombiya devlet güçleri, Escobar’la mücadelede, fali meçhuller yapmaya, çocukları bile öldürmeye başlayınca Escobar’ı halkın gözünde yeniden güçlendirdi.

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- HER ADIMIN SUBLİMİNAL BİR ANLAMI VARDIR: Attığın her adım seni en haklıyken en haksız duruma getirebilir.Ama attığın bir başka adım, yaptığın hatayı tamir edip seni yeniden haklı duruma getirebilir.Kolombiya devleti, Escobar’ı yakalamak için çocukları bile öldüren komutanın yerine, kanuni yollardan sapmayan bir komutanı getirdiğinde savaşı kazandı.

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- SENİN ‘HAİNİN’ ONUN ‘KAHRAMANI’ OLABİLİR: “Kahramanlık” ve “hainlik” mahalleye ve zamana göre değişen kavramlardır.

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