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Ertuğrul Özkök: "Dünya düzdür" diyen adama gülün ki umutlansın gariban

"Amacı stand-up’çı olmak ama yaşı tutmuyor..."

05 Eylül 2017 05:32

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, akgencfatih.com'da "Düz Dünya Teorisi" isimli makalesi yayımlanan AKP Fatih Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Tolgay Demir'i tiye aldı. Tolgay Demir'in zekasının 3 yaşından gün aldığını ifade eden Özkök, "Doğru olsa da gülün ki umutlansın gariban...Recep İvedik olamayacak ama...Hiç olmazsa Küçük Cem sansın kendini..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "O, ‘dünya düz’ diyen adam var ya, Cem’in kavuğu ve Cübbeli’nin jetskı’si onun" başlığıyla yayımlanan (05 Eylül 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

 

 “Dünya düzdür” diyen adam var ya...

Eğer şu fani dünyanın yuvarlak olduğunu bal gibi bilmiyorsa ben de o düz dünyanın boynuzlarında durduğu öküz var ya...

İşte o öküz olayım.

***

Adamın derdi başka... Belli ki Darwin teorisine tekme atmak artık kesmiyor onu.

Daha yaratıcı olmak istiyor.

***

Amacı stand-up’çı olmak ama yaşı tutmuyor...

Zekâ henüz 3 yaşından gün almış...

Eee 3 yaşındaki çocuk dikkati çekmek için ne yapar...

Salonun ortasına işer...

***

Veya “Dünya düz” der...

Sonra muzip gözlerle parti büyüklerine bakar...

Acaba şaşırdılar mı...

Yoksa sahte bir sevecenlikle gülüyorlar mı...

Her ikisi makbulüdür...

***

Amacı büyüyünce Recep İvedik olmak...

Lakin karpuz henüz olgunlaşmamış...

Dıştan vurunca tok tok değil, tık tık sesi geliyor.

***

Diyeceğim, bu çocuk olsa olsa...

Sen de Küçük Cem, ben diyeyim Büyük Cübbeli...

Yani abisi Küçük Cem’in 23 Nisan kavuğu ile Büyük Cübbeli’nin jetski’si ileride onun olacak.

***

Eh o gün gelinceye kadar bakarsın, “Benim kafam düz” de diyebilir...

***

Doğru olsa da gülün ki umutlansın gariban...

Recep İvedik olamayacak ama...

Hiç olmazsa Küçük Cem sansın kendini...

Ödül almaya göndermeyen mi yoksa gidemeyen mi kazanır

Türk yazar Aslı Erdoğan’a Almanya’da verilen ikinci ödüldü bu...

İkincisi, beni en çok etkileyen “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” romanının yazarı Erich Maria Remarque adına verilen gerçekten prestijli bir ödül...

***

Ve Aslı Erdoğan ikinci ödülü almaya da gidemiyor...

Çünkü saçma sapan bir suçlamayla, saçma sapan bir iddianameyle, saçma sapan bir kararla yurtdışına çıkışı yasak...

Yaşadığım epeyce uzun hayat, okuduklarım, dinlediklerim bana şunu öğretti.

Dünyada hiçbir iktidar, yazarları, sanatçıları ile girdiği savaştan muzaffer çıkamamıştır.

***

Çünkü tarihi hep mazlumlar yazmıştır.

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