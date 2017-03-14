Ertuğrul Özkök: Dışişleri Bakanlığı'nı kutlarım, "Kardeşim Esad" dönemi yakındır

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "74 numaralı bildiri"yle ilgili olarak "Dışişleri’ni kutlarım. Yaptıkları insani bir refleks, bir insanlık görevi. Ama aynı zamanda Şam yönetimine gönderilmiş 'çok kuvvetli' bir mesaj" dedi. Özkök, Anlamı da şu: Ankara’daki hava artık eskisi gibi değil. Yani 'Esed' dönemi kapandı, 'Esad' dönemi açıldı" ifadesini kullandı.

Bildiride şu ifadeler yer alıyor:

“Suriye’nin başkenti Şam’da dün (11 Mart) Şii inancı mensuplarınca kutsal kabul edilen mekânları ziyaret edenleri hedef alan, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı ‘kuvvetli ifadelerle’ kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz"

Ertuğrul Özkök'ün "O gece biz Hollanda’ya bakarken bakın ne oldu" başlığıyla yayımlanan (14 Mart 2017) yazısı şöyle:

11 Mart 2017...

Cumartesi gecesi...

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O akşamı hatırlayın...

Hollanda ile gırtlak gırtlağayız...

Avrupa’ya savaş açmış durumdayız...

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Ana muhalefet bile mücahit kesilmiş, Hollanda’ya dalmış.

Herkesin gözü Rotterdam sokaklarında...

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Ama o ne...

Türk Dışişleri Bakanlığı o hengâme içinde bir bildiri yayınlıyor.

Adı “74 numaralı bildiri...”

Size Dışişleri’nin resmi sitesinden aynen aktarıyorum:

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“Suriye’nin başkenti Şam’da dün (11 Mart) Şii inancı mensuplarınca kutsal kabul edilen mekânları ziyaret edenleri hedef alan, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı ‘kuvvetli ifadelerle’ kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.”

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Dikkat edin... Sadece “Kınıyoruz” değil... “Kuvvetli ifadelerle” kınıyoruz.

Nüans değil... Basbayağı kuvvetli bir ayrıntı...

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Yorumum şu:

Önce Dışişleri’ni kutlarım. Yaptıkları insani bir refleks, bir insanlık görevi...

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Ama aynı zamanda Şam yönetimine gönderilmiş “çok kuvvetli” bir mesaj...

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Anlamı da şu:

Ankara’daki hava artık eskisi gibi değil...

Yani “Esed” dönemi kapandı, “Esad” dönemi açıldı.

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“Kardeşim Esad” dönemi de yakındır...

Ve bu Türkiye için çok iyidir.