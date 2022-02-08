Ertuğrul Özkök: Bu tuhaf masaya konmayan gizli 'misak-ı hissiyat' haritası; dikkat, bölgemizin 'misak-ı hissiyat' sınırları yeniden çiziliyor

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı gönderen ve arayan devlet başkanı ve başkanları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutlayan devlet başkanları listesini karşılaştırdı. Özkök, "Bu iki listeden ne sonuç çıkar? Diyebilirsiniz ki, biri yaş günü, öteki geçmiş olsun. Haklısınız, ama yine de ortaya ilginç bir 'yeni dünya' ve özellikle de 'bölgesel harita' çıkarmıyor mu? Özellikle de, devlet çıkarlarından çok 'kişisel sempati ve antipatilerin' ağır bastığı; 'otoriter eğilimlerin' 'demokratik duygulara' karşı çoğunlukta olduğu yepyeni bir 'hissiyat ilişkileri haritası' değil mi bu… Ve bu yeni hissiyat haritasında Biden yok, Johnnson yok, Macron yok, Scholz yok, Draghi yok… Onlar 6 metrelik masanın ta öbür ucunda" düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Bu tuhaf masaya konmayan gizli 'misak-ı hissiyat' haritası, dikkat, bölgemizin 'misak-ı hissiyat' sınırları yeniden çiziliyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Herhalde dünya diplomasi tarihinin gördüğü en tuhaf masadır bu. Tahminen 6 metre uzunluğunda. Bir tarafında Rusya Devlet Başkanı Putin oturuyor, öteki ucunda Fransa Devlet Başkanı Macron.

Arada tercüman yok. Bu mesafeden nasıl anlaşıyorlar kimse anlamadı. Fransa’da karikatürler yayınlanıyor. Ellerinde megafonla konuşuyorlar.

Bu masaya bakınca kafam Fehmi Abi gibi çalışmaya başladı. Size bu masada olanlardan değil, olmayan bir şeyden söz edeceğim.

Gizli, şimdiye kadar pek ortalığa dökülmemiş yeni bir haritadan.

TRT Haber'in yayınladığı sıralı tam liste

TRT Haber iki gün önce Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "geçmiş olsun" mesajı gönderen ve bizzat arayan devlet başkanı ve başbakanların listesini yayınladı.

Bence uluslararası siyaset bilimcileri, düşünce kuruluşları ve istihbarat birimleri için ilginç bilgilere sahip bir listeydi bu.

Sonra bu listeyi Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaş günü nedeniyle gönderilen mesajlarla yan yana koydum.

Biraz Fehmi Abi(Koru) tarzı bir şey oldu ama bence önemli bir bölge haritası çıktı karşıma.

Dört başkan ve bir başbakan telefonla aradı

TRT Haber’e göre Cumhurbaşkanı bizzat telefonla arayan liderler şunlardı:

(*) KKTC ve Azerbaycan cumhurbaşkanları,

(*) İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog,

(*) Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi

14 devlet 1 örgütten geçmiş olsun mesajı

Gelen ve paylaşılan mesajlara gelince;

(*) Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,

(*) El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele.

(*) Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev

(*) Yunanistan Başbakanı Miçotakis.

(*) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani.

(*) Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili

(*) Sırbistan, Kosova, Somali, Etiyopya ve Guatemala liderleri

(*) Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye.

(*) Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç.

(*) Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy.

(*) Pakistan Başbakanı İmran Han.

Putin'den sosyal paylaşım, Erdoğan'dan 'dostum'lu cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş günü kutlaması için Rusya Devlet Başkanı Putin’i bizzat telefonla aramıştı. Putin ise geçmiş olsun telefonu yerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Geçmiş olsun" dedi.

Tahmin ediyorum bunda, istirahat eden Erdoğan’ı rahatsız etmeme düşüncesi etkili olmuştur.

Erdoğan, ise ona verdiği cevapta, “Dostum” diye hitap ederek, aralarındaki ilişkinin niteliğini de özenle vurguladı:

"Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin’e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum."

Putin'i şahsen arayan başkanların tam listesi

Sonra Moskova’daki küresel “doğum günü partisine” gittim.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum günü 7 Ekim. O gün Cumhurbaşkanlığı'nın resmî internet sitesi olan “President of Russia” adlı siteye gönderilen mesaj ve gelen telefonların tam listesi kondu.

11 başkan ve bir eski başkandan oluşan tam liste şöyle:

(*) Azerbaycan Devlet Başkanı Ilham Aliyev,

(*) Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan,

(*) Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko,

(*) Israil Başbakanı Naftali Bennett,

(*) Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev,

(*) Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov,

(*) Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman

(*) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan,

(*) Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov

(*) Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyovev

(*) Japonya Başbakanı Fumio Kishida.

Bunun yanında çok sayıda kutlama mesajı da vardı.

Bu iki listeyi yan yana koyunca ne çıkıyor?

Bu iki listeyi yan yana koyup baktığımda gördüğüm tablo şu:

(*) Onbir devlet başkanı, başbakan ve bir eski başkan bizzat telefon edip Putin’in yaş gününü kutlamış…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bizzat telefonla arayan devlet yetkilisi sayısı ise 4.

(*) Asya’daki Türk cumhuriyetlerinin hemen hepsinin devlet başkanı Putin’i aramış. O başkanların çoğu Erdoğan’a mesaj göndermeyi tercih etmiş.

(*) Ne Putin’i, ne Erdoğan’ı ABD; Kanada, Avrupa’dan Latin Amerika ve Afrika’dan direk telefonla arayan yok.

Yani dünkü uzun masanın öbür ucunda oturan Macron ne Putin’e "Happy birthday" demiş, ne de Erdoğan’a geçmiş olsun.

(*) Putin’i, İsrail’in başbakanı telefonla ararken, Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı aramış.

(*) Avrupa’daki eski Sovyet bloku ülkelerinden sadece Belarus’un devlet başkanı Putin’i telefonla aramış.

(*) Kesinlikle aramıştır diye düşündüğümüz Suriye Devlet Başkanı Esad ise ne Putin’e “Happy Birthday” ne de Erdoğan’a geçmiş olsun diyenler arasında bulunuyor.

(*) İkisine de telefon etmeyen önemli bir bölgesel kişilik de Mısır Devlet Başkanı Sisi.

(*) Tabii her ikisini de telefonla aramayan en önemli figür Çin Devlet Başkanı.

Batı dışında yeni bir dünya haritası mı çiziliyor?

Bu iki listeden ne sonuç çıkar?

Diyebilirsiniz ki, biri yaş günü, öteki geçmiş olsun.

Haklısınız, ama yine de ortaya ilginç bir 'yeni dünya' ve özellikle de 'bölgesel harita' çıkarmıyor mu?

Özellikle de, devlet çıkarlarından çok 'kişisel sempati ve antipatilerin' ağır bastığı; 'otoriter eğilimlerin' 'Demokratik duygulara' karşı çoğunlukta olduğu yepyeni bir 'hissiyat ilişkileri haritası' değil mi bu…

Ve bu yeni hissiyat haritasında Biden yok, Johnnson yok, Macron yok, Scholz yok, Draghi yok…

Onlar 6 metrelik masanın ta öbür ucunda…

Üzerinde düşünmeye değmez mi."