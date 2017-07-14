Ertuğrul Özkök: Demek ki 28 Şubat kararları, FETÖ'yle mücadele için alınmış; avukatların yerinde olsam...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Başbakan Binali Yıldırım'ın “Türk siyasi tarihine, bu örgütün (FETÖ) ortaya çıktığı 1966’dan beri bakın, bu örgütle mücadele eden 2 dönem vardır; birisi rahmetli Erbakan’dır, diğeri de AK Parti iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadesiyle ilgili olarak "Demek ki neymiş? Erbakan’ın başbakan olarak imzaladığı 28 Şubat kararları, FETÖ’yle mücadele için alınmış. Bu sözlerin anlamı şudur: 28 Şubat davası siyaseten düşmüştür" dedi.

"Ben 28 Şubat’tan yargılananların avukatlarının yerinde olsam bu iki açıklamayı hemen savcı ve hâkimlerin önüne koyardım" diyen Özkök, sözlerinin devamında "Ve şunu derdim: 'O dönemde zaten biz de FETÖ’yle mücadele ediyorduk" görüşünü dile getirdi.

Ertuğrul Özkök'ün "Eğer öyleyse o insanlar niye hâlâ yargılanıyor" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bakın, şu sözler bir hafta arayla iki kişi tarafından söylendi.

*

İkincisinden başlayayım.

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün şunu söyledi:

“Türk siyasi tarihine, bu örgütün (FETÖ) ortaya çıktığı 1966’dan beri bakın, bu örgütle mücadele eden 2 dönem vardır; birisi rahmetli Erbakan’dır, diğeri de AK Parti iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bunun dışındaki siyasi liderler, hep örgütle iyi geçinmişlerdir. Tarihi olaylara dönün bir bakın, bunu göreceksiniz.”

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Dikkatle okudunuz mu?

Ben üç defa dikkatle okudum.

Tabii kendi kendime sordum.

“Erbakan FETÖ ile hangi mücadeleyi yapmış?”

Ve o hangi dönemdi?

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Tabii ki Erbakan-Çiller koalisyonu...

Yani?

28 Şubat dönemi...

*

Hemen arkasından şu soru geldi:

Peki, neydi o dönemdeki mücadele?

Dınnnn!...

28 Şubat kararları değil mi?

Demek ki neymiş?

Erbakan’ın başbakan olarak imzaladığı 28 Şubat kararları, FETÖ’yle mücadele için alınmış.

Bu sözlerin anlamı şudur:

28 Şubat davası siyaseten düşmüştür.

*

O zaman sormazlar mı...

İyi de o 28 Şubat davası niye hâlâ sürüyor?

Erbakan’ın verdiği mücadele haklıysa o insanlar niye hâlâ mahkemelerde sürünüyor?

*

Gelelim Başbakan’ın “FETÖ’yle mücadele yapıldığını” söylediği ikinci döneme...

Yani Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu döneme...

O dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer geçen hafta bana gönderdiği mektupta ne demişti?

“Başbakan siyasi sorumluluğunu, ben hukuki sorumluluğunu aldık ve 2004 FETÖ’yle mücadele planını rafa kaldırdık...”

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Aynı mektupta bir şey daha söylemişti:

“Zaten o dönemde 28 Şubat kararları uygulanıyordu...”

*

Ben 28 Şubat’tan yargılananların avukatlarının yerinde olsam bu iki açıklamayı hemen savcı ve hâkimlerin önüne koyardım.

*

Ve şunu derdim:

“O dönemde zaten biz de FETÖ’yle mücadele ediyorduk...”