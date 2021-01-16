Ertuğrul Özkök: Daron Acemoğlu’na katılmadığım gibi Türkiye’nin geleceği açısından da çok tehlikeli buluyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun dünyanın huzur bulması için “iki” değil “dört kutuplu” olması gerektiğini söylediğini belirterek, “Daron Hoca’ya katılmadığım gibi Türkiye’nin geleceği açısından da çok tehlikeli buluyorum” dedi.

“Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, bir yanda Avrupa Birliği, karşıda Çin ve bir de “E 10” ülkeleri... (Emerging 10) Yani “yükselen ekonomiler”. Acemoğlu, Türkiye’nin de bu “E 10” içinde yer alması gerektiğini savunuyor” diyen Özkök, “Ben bu teze katılmıyorum” dedi. Özkök, devamında şunları kaydetti:

Daron Hoca’ya katılmadığım gibi Türkiye’nin geleceği açısından da çok tehlikeli buluyorum. Ama önce şunu söyleyeyim. Daron Hoca yıllardır bize şunu anlatıyor:

"Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması ve huzur bulması için demokrasisinin, adalet sisteminin, özgürlüklerinin, insan haklarının gelişmesi gerekir.

Nasıl gelişir bu? Bana göre ancak bir demokrasi coğrafyasında gelişir... Yani Kopenhag Kriterleri’nin işlediği bir coğrafyada. Yani bizim tam üyelik müzakerelerine başladığımızda uygulamaya söz verdiğimiz Kopenhag Kriterleri’nin. Orası da Avrupa Birliği’dir. Yani çok kutuplu bir dünyada Türkiye’nin yeri Avrupa Birliği’dir. Türkiye’nin makul insanları bunu şimdiden anladı. Eminim Avrupa Birliği’nin makul insanları da anlayacak."

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