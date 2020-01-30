Ertuğrul Özkök: Cumhuriyet yazarını şaşırtmadığıma memnun oldum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve T24 yazarları ve yöneticileriyle buluşmasını yazdığı yazısını eleştiren Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Doster'i bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, T24 yazarları için “Toplumda karşılığı, ideolojik ağırlığı, siyasal tutarlılığı, aydın olarak itibarı olmayan kişiler" ifadelerini kullanan Doster'e, "Ne güzel bir duygu değil mi. Kendine en güzel aydın sıfatlarını layık gör. Bu güzel ve yüceltici unvan ve sıfatların kimlere verileceği konusunda tek seçicilik ve lisans verme hakkını kendinde gör. Kime bu aşağılayıcı etiketleri yapıştıracağına tek başına sen karar ver" yanıtını verdi.

Özkök, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun T24 yazarlarıyla buluşması, aynı masada sohbet etmesi, bazı Cumhuriyet yazarlarını kızdırmış. Bu arada bu buluşmayı övdüm diye ben de bu öfkeden nasibimi almışım" düşüncelerini dile getirdi.

Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun T24 yazarlarıyla buluşması, aynı masada sohbet etmesi, bazı Cumhuriyet yazarlarını kızdırmış.

Bu arada bu buluşmayı övdüm diye ben de bu öfkeden nasibimi almışım.

Barış Doster benim o yazım için imalı şekilde “Şaşırtmadı” diyor...

Yemeğe katılan yazar ve aydınları şöyle tarif ediyor:

“Toplumda karşılığı, ideolojik ağırlığı, siyasal tutarlılığı, aydın olarak itibarı olmayan kişiler...”

Ne güzel bir duygu değil mi...

Kendine en güzel aydın sıfatlarını layık gör...

Bu güzel ve yüceltici unvan ve sıfatların kimlere verileceği konusunda tek seçicilik ve lisans verme hakkını kendinde gör.

Kime bu aşağılayıcı etiketleri yapıştıracağına tek başına sen karar ver.

Ve bunları bütün Türkiye adına o kişilere tebliğ etme hakkı da senin olsun.

Neticede aynı masalara oturmayalım...

Hepimiz ‘bunker’lerimize, siperlerimize kapanalım.

Ve Türkiye’nin şu hali sürüp gitsin...

Yazıyı okuyunca, arkadaşımı şaşırtmadığım için memnun oldum.

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