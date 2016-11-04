Ertuğrul Özkök: Cumhuriyet çalışanlarından 'FETÖ işbirlikçisi' çıkarmaya kalkarsanız....

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri ve yazarlarına yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak "Cumhuriyet gazetesinde çalışan ve hayatları boyunca FETÖ örgütüne karşı mücadele vermiş, o yüzden mahkemelerde sürünmüş arkadaşlarımızdan 'FETÖ işbirlikçisi' fotoğrafı çıkaramazsınız. Siyaseten, keyfen çıkarabilirsiniz. Ama hukuken çıkaramazsınız" dedi.

Özkök "Çıkarmaya kalkarsanız ne olur. Hepimiz, hep birlikte FETÖ’cülerin kazdığı kuyuya bir kere daha düşeriz" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Bir insanın mahrem odasından son hatıra" başlığıyla yayımlanan (4 Kasım 2016) yazısı şöyle:

1969 yılı... Anlatacağım olay, o yılki seçimlere az kala geçiyor.

CHP milletvekili Ali İhsan Göğüş, o akşam Seçim Kurulu’na verilmesi gereken aday listesini Pembe Köşk’e götürüp rahmetli İsmet İnönü’ye sunuyor.



Yanında iki de gazeteci var.



İnönü listeleri incelerken, gazeteci odadaki bir tabelaya takılıyor.



Paşa’nın mütevazı yatağının başucundaki tabelada “Allah’ın dediği olur” yazılı...



Gazetecilik dürtüsüyle yanında bulunan foto muhabiri Hüseyin Ezer’e göz ediyor. “Paşa’yı şu tabelanın altında çekiversene” diyor.



Bu fotoğraf ertesi gün Milliyet gazetesinde yayınlanıyor.



Daha sabah saatlerinde İnönü iki gazeteciyi Köşk’e çağırıyor ve “Sizin ne hakkınız var mahremiyetimi açıklamaya? Benim iç dünyamı ortaya sermeye?” diye azarlıyor.



Başları önlerinde çıkarlarken, İnönü’nün kızı Özden Toker de şunu söylüyor:



“Bizim evdeki büyük masada memleket meselesi de konuşulurdu, iftar sofrası da kurulurdu. Evde namaz da kılınırdı. Ama bunların hiçbirinden söz edilmezdi.”



[Hürriyet]



Bu hatırayı Can Dündar’ın bir yazısından aldım.



O gün İnönü’nün evine giden gazeteci Mete Akyol’du...



Gazeteci büyüğümüz Mete Akyol’u dün kaybettik.



81 yaşındaydı.



Ondan bize kalan son fotoğraf, 11 ay önce, 2 Aralık 2015 günü çekilmişti.



Can Dündar’ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nin önünde ‘demokrasi nöbeti’ tutuyordu.



O gün şöyle demişti:



“Herkesin bir görüşü vardır ona göre değerlendirirsiniz. Yapabileceğimiz en somut davranış budur. Yoksa ben onu sevmiyorum deyip onu içeri atmak değildir.”



Güle güle sevgili büyüğümüz...



Bu cümlenizi hep hatırlatacağız...





DİKKAT, HEPİMİZ YİNE O AYNI TUZAĞA DÜŞÜYORUZ

Hayatı boyunca darbelerle ve darbecilerle mücadele etmiş bir Nazlı Ilıcak’tan darbeci çıkaramazsınız...



Hayatı boyunca darbelerle ve darbecilerle mücadele etmiş Şahin Alpay’dan bir darbeci imal edemezsiniz.



Hayatı boyunca mütedeyyin insanların hakları ve özgürlükleri için yazmış Ali Bulaç’tan bir darbeci profili çizemezsiniz.



Hayatı boyunca, solun şiddet yanlısı fraksiyonları ile mücadele etmiş Necmiye Alpay’dan bir terör örgütü üyesi çıkaramazsınız.



Hayatını edebiyatın en insancıl alanlarında yazarak geçirmiş Aslı Erdoğan’ın şeceresinde bir terör destekçisi bulamazsınız.



Cumhuriyet gazetesinde çalışan ve hayatları boyunca FETÖ örgütüne karşı mücadele vermiş, o yüzden mahkemelerde sürünmüş arkadaşlarımızdan “FETÖ işbirlikçisi” fotoğrafı çıkaramazsınız. Siyaseten, keyfen çıkarabilirsiniz...



Ama hukuken çıkaramazsınız.



Çıkarmaya kalkarsanız ne olur... Hepimiz, hep birlikte FETÖ’cülerin kazdığı kuyuya bir kere daha düşeriz.