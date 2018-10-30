Ertuğrul Özkök: Cumhurbaşkanı'nın bu eserin arkasında durmasını hayranlıkla izliyorum

Bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ankara'da gerçekleştirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, aynı gün açılışı gerçekleştirilen İstanbul’daki üçüncü havaalanı ve Dolmabahçe Sarayı’nda yapıldı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı'nın bu 29 Ekim’i Ankara’da kutlamak yerine İstanbul’da yeni havaalanının açılışı ile birleştirmesinin hiç fena fikir olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı’nın bu eserin arkasında çok sıkı durmasını, takip etmesini hayranlıkla izliyorum" dedi.

"Keşke diyorum ama o keşke sevincime mani değil"



Ertuğrul Özkök, "Hem havaalanını açıp, hem de Ankara’da bir kutlama yapsaydı çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyorum" vurgusu yaparak yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Evet bir vatandaş olarak Cumhuriyetimizin 95’inci yılında böyle muazzam bir esere sahip olduğumuz için büyük gurur duyuyorum.

Bu havaalanının bu kadar büyük bir hızla yapılmasını hem hayretle karşılıyor hem de çok takdir ediyorum.

Cumhurbaşkanı’nın bu eserin arkasında çok sıkı durmasını, takip etmesini hayranlıkla izliyorum.

İşte o yüzden içimizde o 'keşke' sözü de kalmasaydı sevincimiz çok daha büyük olacaktı diyorum.

Yine de, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bu gurur verici eseri ülkemize kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum"

Ertuğrul Özkök'ün "Eller ne anlatıyor, yüzler bize ne diyor" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz