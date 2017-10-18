Ertuğrul Özkök: Cumhurbaşkanı'ndan en sıradan insanına kadar huzursuzuz...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Portekizli şair ve yazar Fernando Pessoa'nın "Huzursuzluğun Kitabı"nı örnek göstererek "Türkiye'deki en sıradan insandan Cumhurbaşkanı'na kadar her insan huzursuz" olduğunu söyledi. Huzursuzluğun çaresi olarak da kitaptaki "Istırap molası" bölümüne dikkat çeken Özkök, "Diyorum ki... Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere... Hepimiz bir ıstırap molası alsak... Ve düşünsek..." ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Türkiye’nin 1 numaralı hergele eşeği kimdir" başlığıyla yayımlanan (18 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı bir 'ıstırap molası' alsak

Bugünlerde en uygun kitap nedir?

İşte Frankfurt dönüşü onu okumaya başladım.

Fernando Pessoa’nın “Huzursuzluğun Kitabı”...

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Türkiye huzursuz...

En başındaki Cumhurbaşkanı’ndan en sıradan insanına kadar huzursuz...

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Ben de huzursuzum...

Diyor ki Pessoa:

“Hissettiklerimi yazıyorsam, hissetmenin ateşini azaltmak için başka çare olmadığından...”

*

Çare, kitabın 353’ncü sayfasında yazılı.

“Istırap molası...”

*

Diyorum ki...

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere...

Hepimiz bir ıstırap molası alsak...

Ve düşünsek...

Istırap molası için düşünme konuları

- Bu milleti nasıl tekrar bir araya getirebiliriz...

- Bütün milletin göğsünü gere gere arkasında duracağı dış politikayı nasıl kurarız...

- Bütün dünya ile papaz olan ilişkilerimizi nasıl tamir edebiliriz...

- Hakkı, hukuku nasıl medeni bir ülkeye yakışan hak ve hukuk haline getirebiliriz...

- Demokrasiyi nasıl yeniden inşa eder, Türkiye’yi bir vicdan, insan hakları, özgürlükler ülkesi haline nasıl getiririz...

Yani ülkemizdeki huzursuzluğu nasıl yok ederiz...

Ne diyor Pessoa...

Yazmaktan başka çaremiz yok.