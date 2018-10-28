Ertuğrul Özkök: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adımlarını gördükten sonra; iyimserim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için, "Diğer taraftan Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan vatandaşı sıfatı yanında dünya çapında tanınan bir gazeteci olması bu konuda bize uluslararası bir sorumluluk da yüklüyor. Türkiye kendi egemenlik hakları yanında uluslararası toplum adına insanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak da bu meselenin takipçisidir" dedi. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Erdoğan'ın açıklamasını köşesine taşıyarak yorumladı. Özkök," Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerinin hunharca, katledilmiş sürgündeki bir muhalif gazetecinin haklarını bütün dünya önünde böylesine açık ve net bir ifade ile savunan Türkiye’de de yansıması olur mu?" dedi.

Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması için, "Ülkemin Cumhurbaşkanı, bütün dünyanın gözünün içine baka baka, Cemal Kaşıkçı cinayetinin katillerini neden ortaya çıkarmak istediğini anlatıyordu" değerlendirmesinde bulundu. Yazar, "Türkiye muhalif bir gazetecinin katillerinden hesap sormak için bunun peşindedir..." diyeceğini belirterek, 1 yıldır iddianamesi olmayan hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunu hatırlattı.

"Türkiye’de de yansıması olur mu"

Ertuğrul Özkök, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteciler için de bir değişiklik söz konusu olabileceğini kaydederek, "Şunu düşündüm. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerinin hunharca, katledilmiş sürgündeki bir muhalif gazetecinin haklarını bütün dünya önünde böylesine açık ve net bir ifade ile savunan Türkiye’de de yansıması olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fazıl Say ve ODTÜ’lü gençler konusundaki adımlarını gördükten sonra... Şimdi daha iyimserim...İnşallah en kısa zamanda aydınlar ve gazeteciler için de iyi şeyler olacak..." vurgusu yaptı.

Ertuğrul Özkök'ün "Ben yapay zeka dinlerken Cumhurbaşkanı ne diyordu" başlığıyla (28 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz