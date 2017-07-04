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Ertuğrul Özkök: CHP mazlumların partisi mi oluyor?

"Yoksul insanlar, kenarda kalanlar da CHP’ye geliyor"

04 Temmuz 2017 10:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" yirminci gününde. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök "Adalet Yürüyüşü"ne katılan bir 'arkadaşının' gözlemlerini aktardı. Özkök arkadaşının, "CHP’nin tabanı değişiyor. Artık sadece öğretmen, memur partisi olmaktan çıkmış. Yoksul insanlar, kenarda kalanlar da CHP’ye geliyor" dediğini söyledi. "CHP mazlumların partisi mi oluyor?" soran Özkök, "Tabii bu sadece bir gözlem. Sosyolojik olarak ne kadar gerçeği yansıttığını göreceğiz" dedi.

Hürriyet'te Özkök'ün "CHP mazlumların partisi mi oluyor" başlığıyla yayımlanan (4 Temmuz 2017) yazısının bir bölümü şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun “Adalet Yürüyüşü”ne 4 gün boyunca katılan bir arkadaşımın gözlemi:

“CHP’nin tabanı değişiyor. Artık sadece öğretmen, memur partisi olmaktan çıkmış. Yoksul insanlar, kenarda kalanlar da CHP’ye geliyor.”

***

Tabii bu sadece bir gözlem.

Sosyolojik olarak ne kadar gerçeği yansıttığını göreceğiz.

***

Ama şurası bir gerçek.

Bu yürüyüş, aynı zamanda “CHP’nin dönüşüm yürüyüşü” oldu.

Sanki parti programı, tüzüğü ve dayandığı yeni taban bu yürüyüş sırasında yeniden belirleniyor.

Nedir bunun özelliği.

***

- Toplumun daha dindar kesimlerine karşı daha duyarlı.

- Tepkici değil, sakin.

- Bölücü değil toplayıcı.

- Provokasyonlara gelmeyen.

- İnsanla teması hep ön planda tutan.

- Kutuplaştırıcı değil tam aksine birleştirici bir üsluba özen gösteren.

- Büyüklük taslamayan, mütevazı davranan...

- AKP artık yeni varlıklı kesimi temsil ederken, toplumun yoksul kesimine seslenen.

***

Bu yürüyüşten bütün Türkiye’ye yayılan hissiyat budur.

Bu yürüyüşü hiç küçümsememek gerekir.

Çünkü bu yürüyüş, Türkiye’de siyasetin yeniden yapılanmasındaki ilk adımlardan biri haline geldi.

***

Ve Yeni Türkiye’nin yürüyüşü, toplumun en sancılı, en ıstıraplı, en sorunlu noktasından başladı...

“Adalet”ten...

***

Yani toplumun yüzde 70’inden fazlasının şikâyetçi olduğu en sancılı noktasından.

 

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