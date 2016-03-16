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Ertuğrul Özkök: Cemil Bayık, "Erdoğan'ı ve AKP'yi çökertene kadar devam edeceğiz" demişsin; hadi lan!

''Bırakmayız o çocukların kanını senin yanında''

16 Mart 2016 17:02

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İngiliz gazetesi Times’a konuşan Cemil Bayık’ın ‘’Erdoğan’ı ve AKP’yi devirmek istiyoruz’’ sözlerini eleştirdi. Erdoğan’a en çok kızan kişinin bile Cemil Bayık’a ‘’Hadi lan’’ diyeceğini öne süren Özkök, Ankara’daki intihar saldırısında ölen 37 kişinin içinde anne karnındaki bir bebeğin olduğunu hatırlatarak, Bayık’ın ‘doğmamış bebek katili’ olduğunu belirtti. 

Özkök’ün bugün (16 Mart 2016) yayımlanan ‘’Doğmamış bebek katili dur ve dinle’’ başlıklı yazısı şöyle:

Dağdaki Cemil Bayık denen adam...

Şimdi aç iki kulağını ve çok iyi dinle...

* * *

İngiliz gazetesine “İntikam alacağız” demişsin ya...

Bütün dünya gördü nasıl aldığını intikamını...

Okuduğu okulun bahçesinden cenazesi kaldırılan 15 yaşında çocuktan aldın.

Anasının karnındaki doğmamış çocuktan aldın...

* * *

İmralı’daki ağababanın adı “Bebek katili”ne çıkmıştı...

Boynuz kulağı aştı, senin adın “Doğmamış bebek katili”ne çıktı.

* * *

Ağababana çok yakışmıştı...

Sana tıpatıp oturdu.

* * *

Bebek kefeninden diktirdiğin üniformanla caka satabilirsin şimdi...

* * *

İngiliz gazetesine babalanmışsın...

“Tayyip Erdoğan’ı ve AKP’yi çökertinceye kadar devam edeceğiz” demişsin...

Demokrasiyi öyle getirecekmişsin bize...

* * *

Hoop dur orda...

En öfkeli Erdoğan muhalifinden bile bir yoldaş çıkmaz senin gibi bebek kefeni ile dolaşan bir caniye...

Erdoğan’a en kızanımız bile “Hadi lan” der sana...

* * *

Bak dağdaki adam...

Ortada bir kan davası varsa eğer...

Yerde bırakılmayacak bir kan, hesabı sorulacak bir cinayet varsa...

O da Ankara’da katlettiğin çocuklarımızın kanıdır...

* * *

Bil ki, çok iyi bil ki...

Bırakmayız o çocukların kanını senin yanında...

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