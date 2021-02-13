Ertuğrul Özkök: Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yeni bir anayasa hazırlığı“ ile ilgili tartışmaların yaşandığı bu günlerde kaleme aldığı "Tam 60 yıldır hayır dediğim bir anayasal düzende yaşıyorum” başlıklı yazısında, “73 yaşımdayım. Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi” diye yazdı.

Son iki anayasa referandumunda da “Hayır” oyu kullandığını ifade eden Özkök, “Ve o iki anayasa referandumunun da bu ülke için istenilen iyi sonucu verdiği konusunda kuşkuluyum” dedi. Sözlerine, “Yaşayacağım günlerin yaşadığım günlerden çok daha kısa olduğu şu hayatta, sivillerin yapacağı gerçek özgürlükçü bir anayasayı hayal ederek geçti ömrüm” diye devam eden Özkök, “O nedenle ne zaman “Yeni bir anayasa yapmak gerekir” cümlesi duysam saf yanım hâlâ heyecanlanıyor. Çünkü hayal ettiğim o ülkede yaşamak istiyorum. Evet bu ülkenin sivilleri, bütün ülkenin kucaklayacağı gerçek bir özgürlükçü medeniyet anayasasını artık yapmalı” görüşünü dile getirdi.

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