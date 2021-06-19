Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırıda bulunarak Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’e yönelik kaleme aldığı yazısında, “Bu tek başına bir adam değil. O makineliyi eline alıp, her an bir okula dalıp, katliam yapacak karanlık bir profil o. Kendini vatanın sahibi sanıp, geriye kalan 84 milyonu düşman muhacir gören pis bir kafadır onunki” dedi. Özkök, “Bugün hep birlikte bu profilin karşısına dikilmezsek, emin olun ki yarın çok geç olacak” diyerek birlik olma çağrısında bulundu.

Özkök yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Ey bu ülkeyi vatan bilen gerçek vatanseverler. Dikilin bu cani profilin karşısına... Bilin ki ölen kızımız bizdendir, ama bu profil bizden değil, 'Onlardan'... Ertuğrul Özkök: Bugün hep birlikte bu profilin karşısına dikilmezsek, emin olun ki yarın çok geç olacak Sakın ola ki HDP’liymiş, şuymuş, buymuş diyenlere, hafifletici neden, bahane arayanlara itibar etmeyin... Ölen İzmirli bir kızımızdır... Keman çalacak kadar modern... İnandığı siyasi hareket için çaycılık yapacak kadar mütevazı... Hayata umutla bakacak kadar canlı bir kızımız o bizim...

Adı İzmirli Deniz Poyraz... Bugün ona sahip çıkmazsak... Bugün bu aşağılık profili hep birlikte lanetlemezsek... Bilin ki yarın bir Ankaralı kızımız, öbür gün bir Diyarbakırlı çocuğumuz, üç gün sonra bir Malatyalı, Yozgatlı, Edirneli evladımız daha kurbanı olacak bu profilin... Bu defa dimdik durup, bozalım bir pusuda bekleyen karanlık cani profilin oyununu...

Ne mi bekliyorum... Maçlardan önce diz çöküp dayanışma gösteren futbolcuların duyarlılığını bekliyorum... Onlar ırkçılığa karşı yapmıştı, biz provokatöre, caniye, katile karşı yapalım... Yeter ki artık hep birlikte bir şey yapalım... Yapalım ki, eline silah alınca kendini bir şey zanneden bu profil kazanmasın.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.