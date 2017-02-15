Ertuğrul Özkök: Bu fotoğraf karesinden bir Cem Küçük çıkar mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Beyaz Saray'da yapılan bir basın toplantısında çekilen fotoğrafı yayınlayarak "Trump’ın sözcüsünün ilk 3 basın toplantısındaki ilk 5 soruyu soranlar ise tamamen değişmiş. Sözcü ilk soru hakkını ana akım dışındakilere vermiş. Şimdi geliyorum soruya. İleride bu fotoğraf karesinden bir Cem Küçük çıkar mı. Trump rejiminin geleceği, biraz da bu sorunun cevabında yatıyor" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün " Bu kareden bir veya iki Cem Küçük çıkar mı" başlığıyla yayımlanan (15 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Lütfen, önce şu fotoğraf karesindeki insanların yüzüne dikkatlice bakın, sonra size bir soru soracağım.