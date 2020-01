Ertuğrul Özkök: Bu fotoğraf karesinden bir Cem Küçük çıkar mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Beyaz Saray'da yapılan bir basın toplantısında çekilen fotoğrafı yayınlayarak "Trump’ın sözcüsünün ilk 3 basın toplantısındaki ilk 5 soruyu soranlar ise tamamen değişmiş. Sözcü ilk soru hakkını ana akım dışındakilere vermiş. Şimdi geliyorum soruya. İleride bu fotoğraf karesinden bir Cem Küçük çıkar mı. Trump rejiminin geleceği, biraz da bu sorunun cevabında yatıyor" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün " Bu kareden bir veya iki Cem Küçük çıkar mı" başlığıyla yayımlanan (15 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Lütfen, önce şu fotoğraf karesindeki insanların yüzüne dikkatlice bakın, sonra size bir soru soracağım.





Bu fotoğraf, pazartesi günü New York Times gazetesinde yayınlandı.



Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Beyaz Saray’da yapılan bir basın toplantısında çekilmiş.



Salonda 49 sandalye var.



İşaretlenmiş insanların çalıştığı kurumlara dikkat ederseniz ortaya çıkan tablo şu:



Beyaz Saray’daki basın toplantısı için salonda bulunan gazetecilerin neredeyse üçte ikisinden fazlası “ana akım medya” denilen kurumlardan.



Yani New York Times, Washigton Post, ABC, NBC, AP ve Reuters gibi kurumlar.



New York Times çok ilginç bir şey yapmış.



2009 yılında Obama başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Beyaz Saray Basın Sözcüsü Robert Gibbs’in yaptığı ilk 3 basın toplantısında ilk 5 soruyu kimler sormuş onu çıkarmış.



Sonra Trump başkan olduktan sonra, basın sözcüsü Sean Spicer’in yaptığı ilk 3 basın toplantısında ilk 5 soruyu soranların kim olduğunu çıkarmış.



Sonuç çok ilginç.



Obama’nın sözcüsünün ilk 3 toplantısında ilk 5 soruyu soranların tamamı “ana akım medyadan”.



İlk soruyu hep Associated Press ajansının muhabiri sormuş.



Trump’ın sözcüsünün ilk 3 basın toplantısındaki ilk 5 soruyu soranlar ise tamamen değişmiş.



Sözcü ilk soru hakkını ana akım dışındakilere vermiş.



Şimdi geliyorum soruya...



İleride bu fotoğraf karesinden bir Cem Küçük çıkar mı...



Trump rejiminin geleceği, biraz da bu sorunun cevabında yatıyor.