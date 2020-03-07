Ertuğrul Özkök: Biz mi kazançlı çıkmışız, yoksa Rus mu, benim için zerre önemi yok

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesine İdlib'de görev değişimine giden bir askerin eşiyle vedalaştığı bir fotoğraf karesini taşıdı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Biz mi kazançlı çıkmışız yoksa Rus mu. Esad mıymış yoksa Esed mi. Benim için zerre kadar önemi yok. Benim için önemi olan tek şey ateşin kesilmesi" diyen Özkök devamında, "Savaşa giden bu aslanımızın dönüşünde de aynı pozu gülerek, sevinçle vermesi" ifadesini kullandı.

Özkök, yazısının devamında da, "Bir devleti çökertmek için kimler öldürtülür" ara başlığı ile Escobar'ın Kolombiya devletine açtığı savaşta izlediği yolu aktardı. Özkök, şunları kaydetti:

Yöntemi de şu:

*BİR: SATIN AL: Devlet içindeki çürümüş siyasetçiyi, bürokratı, polis yetkilisini, hâkimi, savcıyı resmen satın alıyor.

*İKİ: ADALETİ ÇÖKERT 1: Uyuşturuculara resmen savaş açan adalet bakanı Rodrigo Lara’yı öldürtüyor.

*ÜÇ: ADALETİ ÇÖKERT 2: Escobar’ı tutuklatma kararı çıkaran dürüst hâkimi öldürtüyor.

DÖRT: SİYASETİ ÇÖKERT 1: Seçimlerde uyuşturucu baronları ile mücadele edeceğini söyleyerek kampanya yapan ve başkanlığa en yakın aday olan Yeni Liberal Parti Başkanı Luis Carlos Galan’ı öldürtüyor.

*BEŞ: SİYASETİ ÇÖKERT 2: Galan’ın yerine parti başkanlığına getirilen yeni aday da havaalanında öldürülüyor.

*ALTI: SİYASETİ ÇÖKERT 3: Yeni Liberal Parti’nin iki başkan adayı öldürüldükten sonra sol siyasette yükselmeye başlayan eski gerilla yeni barış yanlısı lider de uçakta öldürtülüyor.

*YEDİ: POLİSİ ÇÖKERT 1: Escobar’a karşı mücadele eden iki üst düzey polis şefi önce satın alınmak istenir, kabul etmeyince öldürtülür.

*SEKİZ: POLİSİ ÇÖKERT 2: Her birinin başına ödül koyarak 600’e yakın polis memurunu öldürtür.

*DOKUZ: İSTİHBARATI ÇÖKERT: Polisin istihbarat ağını çökertmek için ülkenin başkentindeki istihbarat binası bombalı kamyonla uçurulur.

*ON: HALKI SİNDİR: Bunun için uçaklar bombayla uçurulur, kamusal alanlara bombalar konur.

*ON BİR: MEDYAYI ÇÖKERT: Ülkenin en büyük gazetesinin sahibi ve başyazarı öldürtülür.

Özkök'ün yazısının tamamını okumak için tıklayın.