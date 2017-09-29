T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Özkök: Bir yazarın bu samimi mektubu yazması; geç de olsa, iyidir be...

"Emrah, hiç olmazsa vicdan denen şeyin insanı uyutmayan bir sancısı olabileceğini gösterdi bize..."

29 Eylül 2017 07:57

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes'in İzmir-Aydın otobanında 22 Eylül günü meydana gelen kazada bir baba ve bir kızın ölümüne neden olan kazayı 6 gün sonra sosyal medyadan itiraf etmesi hakkında "Muhbirliği vatanseverlik, gammazlığı meziyet haline getiren şu kahrolası günümüzde... Bir yazarın çıkıp vicdan denen şeyin sesine kulak vermesi... Bu samimi mektubu yazması... Geç de olsa...“Niye hemen o gün yapmadın”diyecek olan çıksa da... İyidir be..." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün  "Bir Arap kasabası kaç Türk'ün canına bedeldir" başlığıyla yayımlanan (29 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyke:

Emrah Serbes'in mektubu üzerine bir kaç kelime

Her şeyimizi çalan, bize bu ülkede yaşanacak iki metrekare yer bırakmayan şu vicdansızlık...

Şu acımasızlık, şu adaletsizlik zamanında...

Muhbirliği vatanseverlik, gammazlığı meziyet haline getiren şu kahrolası günümüzde...

Bir yazarın çıkıp vicdan denen şeyin sesine kulak vermesi...

Bu samimi mektubu yazması...

Geç de olsa...

“Niye hemen o gün yapmadın”diyecek olan çıksa da...

İyidir be...

Onca vicdansızlıktan sonra gece başını yastığa koyup horul horul uyuyabilenlerin yanında, hiç olmazsa vicdan denen şeyin insanı uyutmayan bir sancısı olabileceğini gösterdi bize...

Biliyorum o kazada öleni geri getirmez...

Geride kalanın acısını dindirmez...

Ama affettirir be kardeşim...

Ne bileyim biraz hafifletir...

Behzat Ç'nin lügatinden akılda kalan o cümleleler

 “Kendine zarar vermiş bir insana ‘Niye?’ diye sorulmaz.

Zaten birilerine anlatabilseydi zarar vermezdi kendine.”

“Sahici bir sarsıntı, sahte bir dengeden iyidir.”

***

“Sanıldığı kadar kötü biri değilim. Ama sanıldığı kadar iyi biri de olmayabilirim.”

 

“Gün gelecek, dün olacak. Söylemediğimiz her şeyden pişman olacağız.”

***

“Şimdi sadece geceleri yapayalnız ve yalınayak anlayabildiğim şeyler var.”

ETİKETLER

Emrah SerbesteslimsavcılıkAydınkazaErtuğrul özkökhürriyetahmet hakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24