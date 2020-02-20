Ertuğrul Özkök: Bir WhatsApp mesajı beni yerin dibine soktu

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yayıncı bir arkadaşından gelen bir mesajın kendisini yerin dibine soktuğunu belirterek, köşesinde işin aslını yayımlamaya karar verdiğini yazdı.

Özkök, "Bundan bir süre önce yayıncı bir arkadaşım WhatsApp’la bir görüntü gönderdi. Bir kitabın üçüncü sayfasıydı. Üst tarafında el yazısıyla yazılmış bir ithaf ve imza vardı. Enis Batur’un Ankara yıllarında yayınlanan 'Kandil' adlı şiir kitabının Tansu ve bana imzaladığı çok özel bir kopyasıydı.'Bak bunu sahaflarda bulup aldım' dedi. O an yerin dibine girdim. En özel dostumun bana imzaladığı en özel kitabı sahaflarda satılıyordu. Hem de biz hayattayken..." düşüncelerini dile getirdi.

Özkök, "Bu olayın aslını size de anlatayım. Ahmet Ümit’in başlattığı kitapları imzalamama tartışması, bana yine o tatsız olayı hatırlattı. Daha önce de yazdım... Bir kere daha anlatayım. Genel yayın yönetmeni olup Ankara’dan İstanbul’a taşınırken, kitaplarımızı kutulara koyup Hürriyet’in deposuna bıraktık. Bunu orada çok güvendiğimiz bir Hürriyet görevlisine emanet ettik. Ancak bir süre sonra öğrendik ki o görevli bütün kitaplarımızı satıp o parayla Almanya’ya gitmiş. Anlayacağınız bana imzalanmış birçok kitap bugün sahaflarda dolaşıyor. Bu da bende öyle bir utanç yarattı ki anlatamam. Arkadaşlarımı da aynı duyguyla karşı karşıya bırakmamak için artık kitaplarımı imzalamıyorum." ifadesini kullandı.

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