Ertuğrul Özkök: Bir türküsever bana çok kızmış ve düzeltmezsem mahkemeye verecekmiş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısının “Bir türküsever bana çok kızmış ve düzeltmezsem mahkemeye verecekmiş” başlıklı bölümünde bir takipçisinin türkü ve türkülerle ilgili yazısına çok kızdığını belirterek, “Türkülerimize, sanat müziğimize dil uzatan insanların müzikle yakından uzaktan alakası olamaz...” eleştirisi aldığını ifade etti.

Söz konusu takipçisinin “1 Mayıs’a kadar düzeltmezsen seni mahkemeye vereceğim...” dediğini aktaran Özkök, şunları kaydetti:

Ya ne yazdığımı hiç anlamamış... Ya da çok önyargılı... O nedenle ben de onun ne dediğini hiç anlamadım. O yazıyı bu köşede yazdığım için cevabını da buradan vereyim. Kardeşim ben türküye veya Türk sanat müziğine dil falan uzatmadım. Sadece şunu söyledim:

“Türk halkı artık türkü ve Türk sanat müziği değil, Türk hip hop’ı ve Türk popu dinliyor...”

Bunu göstermek için de son 2 yıllık, son aylık ve son haftalık Top 50 listelerini verdim. Bir tane türkü ve bir tane Türk sanat müziği parçası yok... Buna karşılık Türk popu veya hip hop veya disko olarak düzenlenmiş türküler var. Ben bunu söylüyorum. Elinizde başka rakam olan varsa gelin onu tartışalım...

Bir de şu “müzikten anlamak” lafını da anlamıyorum... Ne demektir müzikten anlamak... Tamam anlamıyorum ama dinliyorum... Çok iyi anladığını söyleyenler de gelsin girsin bu tartışmaya...

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