Ertuğrul Özkök: Beyler bu ciddi bir darbe, 'üst akıl' gibi hurafelerle sulandırmayın!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan "üst akıl" ifadesini eleştirdi. "Beyler bu ciddi bir darbedir. Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatına kasteden bir girişimdir" diyen Özkök, "Bunu 28 Şubat’tan kalma, Ergenekon’dan kalma 'afaki iddianame yazma teknikleri' ve zihniyetiyle yargılamaya kalkarsanız, 'üst akıl' gibi hurafelerle sulandırırsanız. Bugünü kandırabilir, yarını kurtarabilirsiniz, ama öbür günü asla kurtaramazsınız" diye yazdı.

İddianamede; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. maddesinde düzenlenen “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” kuralını hazmedememiş 'üst aklın', taşeronları vasıtasıyla, 2013 yılının bahar ve yaz aylarında İstanbul Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesini bahane edip sokak eylemleri gerçekleştirerek, milletin bağımsız yargı kontrolünde hür ve özgür seçimler ile seçtiği yönetimi değiştirmeye teşebbüs ettiği öne sürülüyordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Üst akıl hurafesi bile girdiyse vay halimize" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

'Üst akıl’ denilen hurafe, Akıncı Hava Üssü iddianamesine de girmiş.

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- Eğer bu dava, bu mantıkla sürdürülürse, şuraya yazıyorum...

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- Dünkü Cumhuriyet gazetesinde iddia edildiği gibi, iddianame önce Adalet Bakanı’na götürülüp, orada darbenin “siyasi ayağı” ile ilgili bölümler gerçekten rötuşlanmışsa...

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- 15 temmuz günü MİT ve Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşanan olay tam açığa çıkarılmazsa...

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- MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanı’nın Koruma Müdürü’nü arayıp gerçekten “Sen orayı koruyabilecek durumda mısın” diye sormuşsa ve Koruma Müdürü bunu Cumhurbaşkanı’na söylememişse...

İddianame bu konularda tek kelime bile etmiyorsa...

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- Adil Öksüz’ün nasıl serbest bırakıldığı inandırıcı biçimde ortaya çıkarılmazsa...

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Şuraya yazıyorum....

Tarih 15 temmuz darbesini, bugün bu “üst akıl” iddianamesindeki tezlerle yazmayacak.

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Nasıl yazacağını da bizden sonraki nesillere bile kalmadan göreceğiz.

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Beyler...

Bu ciddi bir darbedir.

Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatına kasteden bir girişimdir.

Bunu 28 Şubat’tan kalma, Ergenekon’dan kalma “afaki iddianame yazma teknikleri” ve zihniyetiyle yargılamaya kalkarsanız, “üst akıl” gibi hurafelerle sulandırırsanız...

Bugünü kandırabilir, yarını kurtarabilirsiniz, ama öbür günü asla kurtaramazsınız.

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Genç kuşaklara tavsiyem...

Bu iddianameyi bir kenara koyun...

Bir de benim bu yazımı...

İleride karşılaştırırsınız.