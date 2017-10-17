Ertuğrul Özkök: Başı örtülü kadınlar dünyevi zevkleri hiç yaşamıyor mu?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Ayşe Baykal'ın eski meclis başkanı ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in başı açık bir kadınla evlenmesi konusunda yayımlanan yazısını eleştirdi. "Muhafazkâr erkekler, başörtülü olmayan kadınlarla da dünyevi hazlar paylaştı" diyen Baykal'a tepki gösteren Özkök, "Yani bu durumda başı örtülü kadınlar dünyevi zevkleri hiç yaşamıyor mu...Hani şu dünyevi zevk var ya işte onu...Ben başı açık bir kadın olsam, bu sözleri kendime hakaret olarak görmezdim. Sadece başı örtülü kadınlara ‘Vah vah... Yazık’ der, durumlarına üzülürdüm..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Vah vah başı örtülü kadın dünyevi hazzı yaşamaz mı" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hürriyet yazarı Ayşe Baykal’ın Mehmet Ali Şahin’in başı açık bir kadınla evlenmesi konusunda yazdığı yazı ortalığı karıştırdı.

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Ayşe diyor ki:

“(Muhafazakâr) Erkekler yıllarca başörtülü eşlerine ‘uhrevi sorumluluğu’ yani dinin yükümlülüğü ve ahlak bekçiliği ve çocuklarının sorumluluğu gibi görevler yükledi.

Başörtülü olmayan kadınlarla da dünyevi hazları paylaştı.”

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Yani bu durumda başı örtülü kadınlar dünyevi zevkleri hiç yaşamıyor mu...

Hani şu dünyevi zevk var ya işte onu...

*

Ben başı açık bir kadın olsam, bu sözleri kendime hakaret olarak görmezdim.

Sadece başı örtülü kadınlara ‘Vah vah... Yazık’ der, durumlarına üzülürdüm...

Tabii başı açık bir kadın olarak, başı örtülü kadına şu soruyu sorardım:

“Arkadaşım sen mi dünyevi hazzı yaşamayı reddediyorsun, yoksa eşin mi yaşatmıyor...”

Veya yaşatmayı bilmiyor...

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Bana kızmayın...

Tartışmayı, başörtülü bir kadın başlattı...

Minicik bir soru

- DÜNYEVİ zevk muhafazakâr kadına yasaksa, muhafazakâr erkeğe niye yasak değil...

Ayşe, sondaki o cümle tehdit mi öngörü mü

AYŞE Baykal’ın yazısının son cümlesine de takıldım.

Muhafazakâr erkeklere şöyle sesleniyor:

“Kısacası; üzgünüm beyler, ektiğinizi biçeceksiniz.”

Sizce ne demek istiyor?

- Muhafazakâr kadının da dünyevi hazları tatmaya başlayacağına dair bir öngörü mü...

- Yoksa, hafiften bir intikam tehdidi mi...

Muhafazakar beyler...

Cevap hakkı sizde...

Adnan Hoca fotoğrafına bakın...

Ve cevabınızı verin.

Muhafazakâr bir erkeğin cevabı

BAŞI örtülü ilk eşinden ayrılıp, başı açık bir kadınla evlenen muhafazakâr bir arkadaşıma sordum: “İkinci evliliğini neden başı açık bir kadınla yaptın?”

Şu cevabı verdi:

“Sen sorasın diye...”

Tabii bu durumda dünyevi haz meselesini soramadım.