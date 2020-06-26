Ertuğrul Özkök: Ayasofya’yı ibadete açmayı tartışırken araştırmalar gösteriyor ki gençler ibadetten uzaklaşıyor, ama sanata yaklaşıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Ayasofya’yı ibadete açmayı tartışırken, dünya kültürel mirasına giren müzeleri gençlere açacak yolları da düşünmek lazım Çünkü bütün araştırmalar gösteriyor ki, gençler ibadetten uzaklaşıyor, ama sanata yaklaşıyor." görüşünü savundu.

Özkök, "Dünyanın en tutucu, teknolojilere en kapalı müzelerinden biri olan Floransa’daki Uffizi Müzesi geçtiğimiz aylarda bütün sanat dünyasını şaşırtan bir şey yaptı. Müze, bir TikTok hesabı açtı. Neden şaşırtıcı derseniz, Uffizi son 2 yıla kadar internet teknolojisine en uzak duran müzeydi. Düşünün internet sitesi bile ancak 2015’te açıldı. İşte o müze şimdi, dijital dünyanın en yeni, en genç ve en gırgır sosyal paylaşım sitesinde sayfa açtı. Üstelik çok şaşırtıcı şeyler yapıyor." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Dün müzenin TikTok sayfasında epey vakit geçirdim. Mesela hayranı olduğum Caravaggio’nun 'Medusa' tablosunun videosu çok ilginçti. Tablonun etrafında koronavirüs dolaşıyordu. Medusa’nın ağzında virüse karşı koruyucu maske vardı. Boticelli’nin Venüs’ü çıplak gösteren tablosunu modacılar giydirmişti. Çıplak Roma ve Yunan heykellerini Leonard Cohen müziği ile seyredebiliyordunuz. Muhafazakâr sanat çevreleri bunu gayriciddi ve çok sulu buluyor. Ama müze yetkilileri kararlı... 'Burası tozlu bir müze gibi görünüyordu. Gençleştirmek istiyoruz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Özkök, "Geçen nisan ayında Amsterdam’ın, Rembrandt’ın eserlerinin sergilendiği en ünlü müzesi

Rijksmuseum da TikTok sayfasını açtı. Bu ay başında da Madrid’in en büyük müzesi Prado da aynı şeyli yaptı. Bugün dünyada 11 büyük müzenin TikTok hesabı var. 'Eee zaten hepsinin YouTube hesabı vardı. Ne var yani bunda' diyebilirsiniz. Hayır, aynı şey değil... Burası daha genç, daha kısa, daha eğlenceli, daha komik... Siz de bunlar sanatın ciddiyetiyle bağdaşmıyor diyebilirsiniz... Ama zamanın ruhu böyle... Artık Z kuşağını yanına çekmeyen hiçbir hareket, oluşum başarılı olamaz..." değerlendirmesinde bulundu.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Türkiye bugünlerde Ayasofya’yı ibadete açmayı tartışıyor.

Olabilir... Dün Atatürk’ün bir kararnamesi ile müzeye çevrilmişti... Bugün bir başka kararname ile yine ibadete açılabilir.

Yarın zamanın ruhu değişir, yine bir başka kararname ile müzeye çevrilebilir. Ancak Ayasofya’yı ibadete açmayı tartışırken, dünya kültürel mirasına giren müzeleri gençlere açacak yolları da düşünmek lazım. Çünkü bütün araştırmalar gösteriyor ki, gençler ibadetten uzaklaşıyor, ama sanata yaklaşıyor...

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