Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Ayasofya'nın baş imamı Boynukalın'ın açıklamalarının ilk sonucunu 15 gün sonraki anketlerde görürüz" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Ayasofya’nın öyle bir imamı var ki... Herkes kızıyor bense 'Devam imam efendi' diyorum. Neden mi? Çıkıp bir konuşma yaptı ve dedi ki: '1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün...' Yani açıkça, Anayasa’dan laikliğin kaldırılması çağrısı yaptı... Bu açıklamasından 15 gün sonra bir anket sonucu yayınlandı. Türkiye’de 'Laik rejimde yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 75’ten yüzde 81’e çıkmış' Dün de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çıkıp bir konuşma yaptı. Bu defa, 'Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır' dedi. Türk diline 'sloganik' gibi harika bir kelimeyi kazandırdı... Ama dahası, bu açıklamanın da 'Türkiye’de kadın hareketine büyük katkıda bulunacağına eminim'. Bunun ilk sonucunu da 15 gün sonraki anketlerde görürüz..." görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Ayasofya'nın baş imamı Prof. Boynukalın: 'Kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır