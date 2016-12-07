Ertuğrul Özkök: Artık dolarla değil, Türk lirası ile yazacağım

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, doların Türk Lirası karşısında 3.59'u görmesinin ardından başlayan "dövizini bozdur" kampanyasına katıldığını açıkladı. Özkök, "Kampanyaya ben de katılıyor ve Türk Lirası'na dönüyorum. Artık dolarla değil, Türk Lirası ile yazacağım. Türkiye Cumhuriyeti vicdansızlık tarihinin miladı olan 'ilk kumpası' size 'Türk Lirası' ile ve mümkün olan en basit dille anlatacağım" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Maliye'de uykudan uyandırılan FETÖ hücresinin hikâyesi" başlığıyla yayımlanan (7 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kampanyaya ben de katılıyor ve Türk Lirası'na dönüyorum...

Artık dolarla değil, Türk Lirası ile yazacağım.



Türkiye Cumhuriyeti vicdansızlık tarihinin miladı olan “ilk kumpası” size “Türk Lirası” ile ve mümkün olan en basit dille anlatacağım.



Herkes okusun ve anlasın diye...



Yazı biraz uzun ama yakın dönem tarihimizin ilk kumpasının perde arkası bu.



Bakın o gün neler olmuş... Ve bu kumpası kuranlar bugün nerelere gelmişler.



İşte bir dönemin ibret vesikası...

1) Almanya'da bir Noel tatiline rastlayan satış

Doğan Yayın Holding, 2006 yılı sonunda, sahibi olduğu Doğan TV’nin hisselerinin yüzde 25’ini 375 milyon Euro (yaklaşık 500 milyon dolar) bedel karşılığında Almanya’nın ünlü medya şirketi Axel Springer’e sattı.



Satış işlemi konusunda 26 Aralık 2006 günü anlaşmaya varıldı.



İmzalanan sözleşmeye göre, satış işleminin tamamlanması için alıcı firmanın parayı transfer etmesi, satıcı firmanın da para hesabına girdiği an hisse senetlerini karşı tarafa devretmesi gerekiyordu.



Ancak o gün, yani 26 Aralık günü Noel tatili nedeniyle bankalar kapalı olduğundan Türkiye’ye para transferi yapılamadı.



Alman şirketinin para transferi ancak yılbaşı tatilinden hemen sonra 2 Ocak 2007 tarihinde, yani tam 8 gün sonra mümkün oldu.



Bu satıştan doğan vergi yükümlülüğü 30 milyon Türk Lirası civarındaydı. Vergi ödemeleri üçer aylık dilimler içinde yapılıyor. İşlem aralık ayı sonunda sonuçlansaydı verginin 2007’nin ilk üç ayı içinde yatırılması gerekecekti. Ama satış 2 Ocak 2007’de gerçekleşince, ödeme ikinci çeyreğe sarktı, mayıs ayında yapıldı.

Maliye'deki tetikçi hücre uyandırılıyor

Şimdi dikkat...



Aradan iki yıl geçiyor ve Maliye’de “uykuya yatırılmış tetikçi hücre” uyandırılıyor....



2009 yılı şubat ayında Maliye Bakanlığı’ndan 3 vergi müfettişi, Doğan Grubu’na 1 milyar 174 milyon lira ceza yazdı.



Sebep ne biliyor musunuz?



Bu vergi, mutabakatın yapıldığı 26 Aralık 2006 tarihi esas alınarak yatırılmalıymış, para transferinin yapıldığı



2 Ocak 2007 tarihi esas alınarak değil...



Buradaki sekiz günlük oynama vergi ödeme dilimini üç ay geciktiriyor. Bütün sorun arada geçen üç ay...



Üstelik vergi yatırılmış ve önce veya sonra yatırmışsın vergi miktarında hiçbir değişiklik yok.



Yani en kötü ihtimalle, on binlerce şirketin yaptığını yapıp, üç ay faiz cezası verilip bitecek bir vergi anlaşmazlığı... O zamanın faiziyle 1.2 milyon lira gecikme faizine denk geliyor.

Mahkeme ve Danıştay "Bu ceza haksız" diyor

Doğan Grubu mahkemeye itiraz ediyor.



Mahkeme “Bu ceza haksız” diyor. Danıştay 2011’de bu kararı onaylıyor. Yani Danıştay da “Bu ceza haksız” diyor.



Ama önce ilk kumpası kuran Maliye müfettişleri bugün nerede ona bakalım.

2) İlk kumpası kuran 'uyuyan' çete üyeleri bugün ne oldu



Beytullah Yurttutan: Bu operasyonu yaptıktan sonra Vergi İdaresi tarafından ailesiyle birlikte ABD’ye gönderildi, döndükten bir süre sonra kendi isteği ile Maliye Bakanlığı’ndan ayrıldı.



Metin Ölçek: FETÖ-PDY terör örgütü üyesi olması iddiasıyla 15 Temmuz sonrasında devlet memurluğundan uzaklaştırıldı.



Umut Mengüverdi: FETÖ-PDY örgütü mensubu olmak iddiasıyla 15 Temmuz’dan sonra devlet memurluğundan uzaklaştırıldı.



SONUÇ: İlk kumpası kuran, FETÖ’cü 3 müfettişten biri kendi isteği ile ikisi ise devletten uzaklaştırılarak, “uyandırılan ilk hücre” tasfiye edildi.