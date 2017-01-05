Ertuğrul Özkök: Arkadaş bizim hiç aklımız yok mu?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği "üst akıl" söylemiyle ilgili olarak "Peki arkadaş hiç aklımız yok mu. Hadi 'üst akıl' onlar, bizim orta veya hiç olmazsa alt bir aklımız bile yok mu ki. Bütün öteki üst akıllar tepemize biniyor. Eğer birazcık aklımız varsa. O aklımızla soralım. Bugünlere gelmemizde bizim hiç mi hatamız yok" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Üst akıl tamam, bir de kendi aklımıza baksak" başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Anladık bir “üst akıl” var ve memleketimizde kötü olan ne varsa o dizayn ediyor.

Tamam düvel-i muazzama karşımızda...



PKK-PYD’yi de anladık...



Onlar da çok kötü...



IŞİD desen, zaten DEAŞ...



Çok kötüler...



FETÖ desen baş şeytan...



Onu da anladık da...



Peki arkadaş hiç aklımız yok mu...



Hadi “üst akıl” onlar, bizim orta veya hiç olmazsa alt bir aklımız bile yok mu ki...



Bütün öteki üst akıllar tepemize biniyor...



Eğer birazcık aklımız varsa...



O aklımızla soralım...



Bugünlere gelmemizde bizim hiç mi hatamız yok...



O alt veya orta aklımız şu soruyu sormayacak mı mesela...



Bundan 3 yıl önce ülkemizde terör tamamen durmuştu. Ondan sonra ne oldu da birden patladı...



Kürt politikasında hiç mi yanlışımız olmadı...



Suriye politikamız sütten çıkmış ak kaşık mı...



Eski başbakanımızın “Ortadoğu bizden sorulur” politikasının, Suriyeli muhaliflere ardına kadar açılan kapıların hiç mi etkisi yok bu olup bitende...



Bence artık var olan aklımızı sadece “üst akıl teorileri” yaratmaya ayırmayıp, biraz da kendimize soralım.



Yani ortada bir akılsızlık var mı yok mu onu...

Kötü insanlar bunu yapıyorsa iyi insanlara düşen nelerdir

Kötü insanların amacı bizi birbirimize düşürmekse...



O zaman iyi insanların, bizi birbirimize düşürecek bir dilden ve uygulamadan kaçınması gerekir.



Kötü insanlar toplumdaki fay hatlarını derinleştirme çabasında ise...



İyi insanlar, karşılıklı olarak hayat tarzlarına saygıyı sağlayacak bir anlayış ve davranışı geliştirmelidir.



Kötü insanlar, toplumda kutuplaşmayı artırmak istiyorsa...



İyi adamların da kutuplaştırmayı önleyici dilden ve davranıştan kaçınması gerekir.



Kötü insanlar belli...

Peki iyi insanlar kim...



Kötü olmayan herkes... Biz, siz, onlar, ben, sen, o...



Eğer kendimizi iyi insan olarak görüyorsak, başta siyasiler olmak üzere hepimizin iyi insan olmaya çalışması gerekir.





YENİ ÖFKELİ ÇALIŞANLAR DIŞARIDAN GELENDEN DAHA MI AZ TEHLİKELİ

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi, Barbaros Şansal’a saldıranlarla ilgili övünerek açıklıyor:



“Aprona girenler arasında dışarıdan gelen yok...”



Bu ne demek?



Merak etmeyin, bunlar sadece “öfkeli çalışanlar”, yani endişe edecek bir şey yok...



Kusura bakmayın, ben asıl böyle öfkesi ile çalışan yer personelinden korkuyorum...



Adamın yakasında kartı var.



Uçakların yanına kadar gitmeye, hatta içine girmeye hakları var...



Demek ki bu arkadaşlar bizlerin söylediği bir söze, yazdığımız bir yazıya da öfkelenirlerse, uçağın dibine gelip, içine girip suratımıza yumruğu patlatabilecek...



Benim Hava Meydanları’na tavsiyem...



Bu olaya en az FETÖ örgütünden sızanlar kadar ciddi bakmaları...



Kusura bakmayın bu ciddiyetle bakmadığınız sürece ben bu “öfkeli çalışanlar”dan çok korkacağım...