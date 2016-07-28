Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından "Darbe girişimi oldu. Üç-beşimiz dışında neredeyse tamamımız kenetlendik. Anında bir toplumsal ateşkes ilan edildi sanki... Üsluplar yumuşadı. Davalar geri çekilmeye başladı. Yine Cumhurbaşkanı’nın o meşum gecedeki sözüne dayanarak soruyorum: Aramızda 14 Temmuz gününü özleyenimiz, o günlere dönmek isteyenimiz var mı?" dedi.

Ertuğrul Özkök, "Aramızda 14 Temmuz'u özleyenimiz var mı" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2016) yazısı şöyle:



Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi şöyle dedi:

“Bu bize Allah’ın lütfudur...”

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İşte bu cümleye dayanarak soruyorum:

İçimizde hâlâ 14 Temmuz gününe dönmek isteyenimiz var mı...

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- Kutuplaşmış bir Türkiye’ydi...

- Her iki tarafta da trol zihniyetinin istibdadını ilan ettiği günlerdi.

- Ağzına “barış” kelimesini alanın bile üzerine çullanılıyordu.

Meclis’teki muhalefet partilerinin liderleri, ülkenin yüzde 51’le seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı neredeyse protesto ediyor, külliyeye gitmiyordu.

- Adalet sistemimiz çökmüştü.

- Hemen hemen her konuda paramparça olmuş bir toplumduk.

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Millet olma özelliğimizi kaybetmek üzereydik.

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Sonra darbe girişimi oldu...

- Üç-beşimiz dışında neredeyse tamamımız kenetlendik.

- Anında bir toplumsal ateşkes ilan edildi sanki... Üsluplar yumuşadı.

- Davalar geri çekilmeye başladı.

***

Yine Cumhurbaşkanı’nın o meşum gecedeki sözüne dayanarak soruyorum:

Aramızda 14 Temmuz gününü özleyenimiz, o günlere dönmek isteyenimiz var mı...

FETÖ darbeye kalkıştıysa biz de devrim yapalım

Eğer FETÖ denilen çete darbeye kalkıştıysa, bize düşen de...

Bizi yeniden bir millet haline getirecek devrimi yapmaktır...

Yani sapasağlam bir demokrasiyi kurmak...

Hepimizin güveneceği bir devleti yeniden inşa etmek...

Her şeyden önce de hepimizin sığınabileceği bir adaleti gerçekleştirmek.

Yanı başımız cehenneme dönmüşken, vatanımızı koruyacak düzgün ve milli bir orduyu yeniden inşa etmek.

Hepsinden önemlisi de birbirimizin boğazındaki ellerimizi çektirecek, yumruklarımızı açıp birbirimize uzatılan eller haline getirecek bir kardeşlik duygusunu yaratmak.

Evet melun darbeye karşı en kutlu devrim budur.