Ertuğrul Özkök: Ankara vahşeti anlatırken Riyad'dan gelen 2 fotoğraf

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleşen Çöl Davos'u adıyla da bilinen ekonomik foruma Cemal Kaşıkçı olayından dolayı çok sayıda üst düzey bürokrat ve temsilci katılımını iptal etmişti.Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök söz konusu toplantıyı değerlendirerek "Bu vahşetten sonra Prens Selman’ın yapayalnız kalacağını düşünüyorsunuz değil mi...Ortadoğu gerçeğini hiç tanımıyorsunuz demektir" yorumunda bulundu.

"Haydut Devlet'ten 'haydut katil'e geçiş"

Ertuğrul Özkök, yazısında ‘Çöl Davos’u’nun kulislerine yer vererek, "Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da dehşet verici ayrıntıları açıklarken, Riyad’da salonun içinde ve dışında durum buydu. Bir kere daha anlaşıldı ki seçilmemiş despotlarca yönetilen Ortadoğu’nun gerçeği, dünyanın en vahşice işlenmiş cinayetinden bile etkilenmeyecek kadar katıydı.

Ve ne yazık ki, dünyanın en güçlü demokrasileri bile Ortadoğu’nun bu gerçeğini, gerçek kabul edip işlerini yürütmeye devam ediyordu.

Türkiye’nin yeri Avrupa coğrafyasıdır

Bu olay bize bir kere daha göstermeli ki Türkiye’nin yeri bu coğrafya değil, Avrupa coğrafyasıdır. Ve bu gerçeği görmek için Türkiye’de bir referandum yapmaya da hiç gerek yoktur" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Ankara vahşeti anlatırken Riyad’dan gelen 2 fotoğraf" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz