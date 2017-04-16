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Ertuğrul Özkök: AKP’lilerin yerinde olsam oturur düşünürüm

“Kimse kendine bir zafer ya da hezimet çıkarabilecek durumda değil”

16 Nisan 2017 22:36

FOX TV’nin referandum özel yayında konuşan Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “Sonuçlar böyle giderse Türkiye’nin şapkasını öne koyup çok ciddi düşünmesi gereken bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

Özkök, referandum sonuçları için “Kimse kendine bir zafer ya da hezimet çıkarabilecek durumda değil” dedi.

Özkök, şöyle devam etti: 

“Yüzde 50’yi kim alırsa o yürürlüğe girecek. Bu tablo 1987’de Türkiye’nin siyasi yasakları kaldırması referandumuyla aşağı yukarı aynı tablo. Bugün başkanlık sistemine hayır diyen illerin hepsi o günde siyasi yasakların kaldırılması için oy kullandı. Yani daha demokratik bir Türkiye için oy kullandı.”

"En ağır, en orantısız..."

“Yüzde 50.01 evet çıkarsa Türkiye’de başkanlık sistemi uygulanmaya başlanacak. Şu tabloda AKP’lilerin yerine olsam oturur düşünürüm. Cumhuriyet tarihinin en ağır, en orantısız devletin imkanlarının sonuna kadar kullanıldığı bir kampanya sonucunda geldiğimiz durum bu. Başkenti başa baş, sahilinde ve ekonomisinin en canlı olduğu şehirlerde de böyle bir tablo var.  Sosyolojik olarak bir zafer yok ortada, siyasi olarak da yok bence.”

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