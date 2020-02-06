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Ertuğrul Özkök: Acilen 'İlter Türkmen' modeli bir ikinci sese ihtiyaç var

"Akıllı devletler tek ağızdan konuşmaz"

06 Şubat 2020 09:18

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Batı'yla ilişkilerinin çok iyi bir diplomat olduğunu belirterek, bu dönemde de böyle bir sese ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

Özkök, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada devletin kararlılığını ifade eder bir tonda konuşuyor. Sözcüleri de aynı üslubu sürdürüyor. Bunlar normal.. Ama bakıyorum Dışişleri Bakanı da Cumhurbaşkanı’nın replikası gibi aynı üslup, hatta zaman zaman daha sert ifadeler. Belki bazıları buna bakıp 'Bak ne güzel devlet tek ağızdan konuşuyor' diyebilir. Ben demiyorum. Hatta tam aksini diyorum. Akıllı devletler tek ağızdan konuşmaz." görüşünü savundu. 

Özkök, "Türkiye adına uzlaşma kapılarını açık tutacak bir söyleme de ihtiyaç var. Bunu bir ölçüde Savunma Bakanı Hulusi Akar yapıyor ama bu görevi elinde silah olmayan bir bakanın yapması daha önemli." ifadesini kullandı. 

Özkök yazısında şunları kaydetti: 

12 Eylül döneminin en başarılı sürdürülen işi dış politikaydı.

Çünkü askerler dışişleri bakanı olarak İlter Türkmen gibi Batı’yla ilişkileri çok iyi bir diplomatı görevlendirmişlerdi.

Bence bugün de Türkiye’nin “İlter Türkmen modeli ikinci sese” acilen ihtiyacı var.

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