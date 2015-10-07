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Ertuğrul Özkök: 90 günde hakkımızda 575 manşet, haber ve yazı yayımlamışlar

"Nazi Almanyası'nda bile görülmemiştir böyle bir trol terörü..."

07 Ekim 2015 14:51

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 1 Temmuz 2015 ile 1 Ekim 2015 arasında Doğan Medya Grubu'na yönelik 575 manşet, haber ve yazı yayımlandığını ifade etti. Ertuğrul Özkök, yazısında "Neredeyse gün başına 7 iftira, hakaret, şantaj, sindirme, hedef gösterme manşeti, haberi veya yazısı" dedi. Hürriyet geçen ay iki kez saldırıya uğrarken son olarak gazeteci Ahmet Hakan evininönünde darp edilmişti.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'in bugünkü (7 Ekim 2015) nüshasında, "90 günde 575 azmettirme ve iftira" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

O eli sopalı o grup Hürriyet'e niye saldırdı...

O 4 kişi, niye Ahmet Hakan'a o pusu kurdu, darp etti...

Onların arkasındakiler kimdi, gölgede kalıp da azmettiren, kuytuda kalıp da eliyle bizleri gösteren, kapılarımızı işaretleyen kimdi...


* * *


Oturup, 7 Haziran seçiminden sonra bize neler yapmışlar çetelesini çıkardım.

Öyle çok gerilere gitmedim. Zaten lüzum da yoktu..

Sadece 1 Temmuz ile 1 Ekim 2015 günleri arasında, o malum medyada bizler için kaç hakaret, iftira, hedef gösterme manşeti atılmış, yazısı yazılmış ona baktım.


* * *


Kimi Şems medyası, kimi havuz hanedanı...

Kimi, sicili yıllardır bozuk, kalibresi küçük ama parça tesiri büyük medya Kalaşnikof'u... 

Akit, Vahdet, Yeni Şafak, Star, Milat, Sabah, Takvim, Güneş ve Akşam gazeteleri...

Topunu yan yana koy, üst üste koy, art arda diz, topla...

Sattıkları bir Hürriyet etmiyor..

Güya Türk halkını okuyorlar, nedense Türk halkı onları okumuyor.

Ama öyle okuyucuları var ki, o bir avuç tiraj, o bir avuç insana yetiyor.

Kimler mi onlar...

"Durumdan vazife çıkaranlar", o pespaye köşelerde yapılan tehditleri emir telakki edenler, devlet mafyası haline gelmiş, sivil JİTEM'lerin tetikçileri...


* * *


Buyurun basın tarihine geçecek olan bir ibret listesi çıkardım. İleride Türk basın tarihinin bu kirli dönemini yazacaklara yardımcı olabilir.

G  G  G

DOĞAN, HÜRRİYET, CNN: 249

AYDIN DOĞAN: 216

AHMET HAKAN: 62

ERTUĞRUL ÖZKÖK: 41

ŞİRİN PAYZIN: 6

EYÜP CAN: 1


* * *


Yanlış okumadınız, 90 gün içinde bizim için 575 manşet, haber ve yazı yayınlamışlar.

Neredeyse gün başına 7 iftira, hakaret, şantaj, sindirme, hedef gösterme manşeti, haberi veya yazısı...

Üstelik bunlar sadece gazetelerde yer alanlar.

Televizyonlarda, internet sitelerinde ve trol hesaplarından yapılanları da eklerseniz önünüze Türkiye tarihinin en örgütlü psikolojik terör saldırısı çıkar. 

Nazi Almanyası'nda bile görülmemiştir böyle bir trol terörü...


* * *


Hâlâ soruyor musunuz Hürriyet'e kim saldırdı, Ahmet Hakan'ı kim darp etti diye...


 

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