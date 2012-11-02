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Yaşam

Ertuğrul Kürkçü: Mecalsiz ama kararlılar

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Bolu Cezaevi’nde 5 saat geçirdi

02 Kasım 2012 00:18

Hülya Karabağlı

Ankara

 

TBMM  İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu, Bolu F ve T Tipi cezaevlerinde açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerle görüştü. Başbakanın, yemek yedikleri iması ile şov yaptıklarına ilişkin sözlerine duyulan tepki komisyonun AKP’li üyelerinden çıkarıldı. AKP’lilerle mahkumlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Bolu F Tipi’nde 19, T Tipi’nde 6 mahkum açlık grevinde. Komisyonun BDP’li üyesi  Ertuğrul Kürkçü, tutuklu ve hükümlülerin başbakanın sözlerini ‘incitici ve kıştkırtıcı’ biçiminde değerlendirdiklerini söyledi.

Mahkumların, her hallerinden mecalsiz olduklarının anlaşıldığına dikkat çeken Kürkçü, CHP’lilerin de gündeme taşıdıkları iaşe bedellerinin kesildiğini vurguladı. Açlık  grevindekiler son iki gündür doktor muayenesine de çıkmıyor. T24’ün incelemeye ilişkin sorularını yanıtlayan Ertuğrul Kürkçü, “ Kararlı olduklarını gördüm. Geçiştirici sözlerin kendilerini bağlamayacağını ifade ettiler” dedi.

Açlık grevine karar verme sürecini anlattıklarına dikkat çeken Kürkçü, yaşlı ve sağlık sorunları olanları ayıkladıklarını anlattı. “Gönüllülük esası üzerine karar vermişler” dedi. Ertuğrul Kürkçü, BDP’nin telkiniyle açlık grevi iddialarını kabul etmediklerini söyledi.

Kürkçü, yerel yöneticileri kaygılı gördüğünü belirtti.

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