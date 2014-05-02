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Politika

Ertuğrul Kürkçü: Köşk için yüzde 1000 kendi adayımızı çıkaracağız

HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Köşk için kendi adaylarını çıkaracaklarını söylerken, adaylarının kadın olabileceğini de belirtti

02 Mayıs 2014 01:24

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Kürkçü, "Yüzde 1000 kendi adayımızı çıkaracağız. Herkesin arzuısu bizden beklentisi bir kadını aday göstermemiz" dedi. 

Ertuğrul Kürkçü, CNN TÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu 360 Derece programında Köşk seçimi için kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. 

"Yüzde 1000 kendi adayımızı çıkaracağız" diyen Kürkçü, "AKP'nin adayı ve hiçbir partinin adayı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizin bir sureti olabilecek bir adayı mutlaka çıkartacağız. Çünkü bu bizim için de bir varlık, yokluk meselesi. 30 Mart seçimlerinden daha güçlü çıkma iddiasındayız. Kendi tezimizi, arzumuzu, programızı, yeni rejim arzumuzu ifadecek bir aday bulmak istiyoruz" dedi. 

Köşk için bir isim söylemenin yanlış olacağını belirten Kürkçü, "Herkesin arzusu bizden beklentisi bir kadını aday göstermemiz. Bu çok makbul bir talep ve ben bunu şahsen canı gönülden isterim. Kim olacağını partimiz söylesin. Kafamızdaki değerler ile o kişi arasında bir irtibat kuracağız" ifadelerini kullandı. 

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