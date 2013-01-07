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Politika

Ertuğrul Kürkçü: Cezaevlerinde kötü muamele ve taciz bir kural

Ertuğrul Kürkçü, “ zindan düzeni’ dediği Şakran Cezaevi için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

07 Ocak 2013 14:47

 

Hülya Karabağlı / Ankara 

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, ‘zindan düzeni’ olarak nitelendirdiği ve uygulamaların sistematik tacize dönüştüğü iddia edilen Şakran Cezaevi hakkında İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını  söyledi. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün inceleme sonrasındaki açıklamalarının cezaevindeki gerçekleri yansıtmadığına dikkat çeken  Kürkçü, Adalet Bakanlığı’na komisyondan bağımsız hazırlayacağı  bir raporu  göndereceğini bildirdi. Kürkcü, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun hükümeti aklama komisyonu gibi çalıştığını iddia ederek, "Cezaevleri genelinde kötü muamele ve taciz bir kural" dedi.
 

 ‘Devletin kusurlarını gizleme komisyonu’ 

Kürkçü, düzenlediği basın toplantısında; İnsan Hakları Cezaevleri Alt Komisyonu'nun  geçtiğimiz hafta Şakran ve Kırıklar F Tipi Cezaevlerindeki incelemesini değerlendirdi.  Komisyonun  habersiz gitmemesi nedeniyle, tedbirler alındığına dikkat çeken  Kürkçü,  “ Devletin  kusurlarını gizleme komisyonu  gibi çalışılıyor. Bu inceleme yöntemi terk edilmelidir. Meclis heyeti her yere habersiz gidebilmelidir. Güvenlik gerekçesiyle olduğu söyleniyor ancak Meclis heyetinin korunmaya ihtiyacı yok” dedi. 

50 kişilik gardiyan grubundan koğuş baskını 

Şakran Cezaevinde PKK'lıların kaldıkları koğuşa 50 kişilik bir gardiyan ekibinin baskın yaptığını ve darp edildiklerini  anlatan Kürkçü  şöyle konuştu: Saldırının ardından apar topar Kırıklar F tipi cezaevine nakledilmişler. Mahpuslarla görüşme konusunda ısrarcı olmam üzerine İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte nakledildikleri Kırıklar cezaevine gittik. Mahpuslar hiçbir gerekçe olmadan kendilerine saldırıldığını ve Başgardiyan İsmet Çatal'ın kendilerine "Neden savaşı durdurdunuz, neden hükümeti kurtarıyorsunuz?" diye sorduklarını anlattılar." 

Başgardiyan, alt komisyonun AKP’li başkanına şarladı 

Başgardiyanın, Alt Komisyon Başkanı Murat Yıldırım’la saldırganca konuşmasına tanık olduklarını  adeta ‘şarladığını’ söyleyen Kürkçü,  çıplak aramaları  gündeme getirdi ve şöyle dedi: 
"Tüm mahpuslar son derece onur kırıcı ve zalimane şekilde arandıklarını ve çırılçıplak kalmaya zorlanarak mahremiyetlerinin ihlal edildiğini belirttiler. Mahkumların hemen hepsinin söylediği diğer şey de, kendilerine "lan" şeklinde hitap edildiği ve sistematik bir taciz içinde yaşamak zorunda kaldıklarıdır”. 

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