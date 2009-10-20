Ertuğrul Günay'dan teşekkür

T24 - Frankfurt Uluslararası kitap Fuarına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Avrupa Türk Gazetecileri Birliğine "Türk kültürünün Avrupa'da tanıtılmasındaki emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.



Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'ndan Avrupa Türk Gazetecileri Birliği'ne teşekkür. Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Danışmanı İbrahim Sarıtaş, ATGB'ye Türkiye'nin "Onur Konukluğu"na desteğinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı adına teşekkür etti. Sarıtaş, ATGB Başkanı Gürsel Köksal'a bu vesileyle bir de İstanbul üzerine bir kitap armağan etti. Bu vesileyle biraraya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Doç. Dr. Aytekin Yılmaz ve Kitap Fuarı Türkiye Ulusal Yürütme Komitesi Koordinatörü Ümit Yaşar Gözüm de ATGB'nin katkılarına teşekkür ettiler.



Genel Müdür Yılmaz daha sonra ATGB'nin defterine şu satırları yazdı:



"Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nin Frankfurt Kitap Fuarı çerçevesindeki faaliyetlerinin Türk kültürünün tanıtılmasına katkılarının devamını diler, başarılı olmaları temennisinin gerçekleşmesini isterim. Türkiye'nin Avrupa'daki sesi yanında Avrupa'nın Türkiye'ye tanıtılmasına da katkı sağlayabileceklerini umuyorum."



Ulusal Yürütme Komitesi Koordinatörü Gözüm'ün sözleri ise şöyle:



"Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'ne Türkiye'nin Onur Konukluğu projesine vermiş olduğunuz katkı ve Avrupa'daki Türklerin bilgilenmesinde açtığınız ufuk için sizleri kutluyoruz. Aynı içtenlik ve başarıyla sağlıklı ve kalıcı bir kurumsal kimlik diliyorum."



ATGB Başkanı Köksal da Kültür Bakanlığı'nın bu jestinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, bu yaklaşımı Avrupa'daki Türk gazeteciler örgütlenmesi açısından çok önemli bulduğunu belirtti. Türkiyemiz'le, Türkçe'yle, kültür ve yayıncılıkla ilgili bir meslek örgütü olarak ATGB'nin Türkiye'nin dünya yayıncılığının en önemli platformuna „onur konuğu“ olarak katılmasına katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak gördüğünü belirten Köksal, „Bu teşekkür jesti Kültür Bakanlığı'ndaki çağdaş yaklaşımın güzel bir göstergesi. Sevindirici. Ben de Sayın Sarıtaş, Sayın Yılmaz ve Sayın Gözüm'ün şahsında Sayın Ertuğrul Günay'a teşekkür ediyorum“ dedi ve şöyle devam etti: "Avrupa'daki Türkçe gazeteciliğin ve yayıncılığın renkliliğini, derinliğini, dinamizmini, yaygınlığını, çokluğunu ve en önemlisi direncini örgütlemeye devam edeceğiz."