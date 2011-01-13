Ertuğrul Günay: Görüşlerimi Başbakan'a sunacağım

T24 - 'Başbakan heykel için ucube demedi' sözleri bizzat Başbakan Erdoğan tarafından yalanlanan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi ne yapacağını merak ediyorum” sözlerine cevap verdi. Günay, "Basın üzerinden konuşmam, görüşümü Başbakan’a bizzat sunacağım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kars’ta bulunan İnsanlık Anıtı ile ilgili başlayan "ucube" tartışmasına ilişkin basın önünde görüşlerini paylaşmak istemediğini söyledi.

Günay, "Hükümetin bir üyesi olarak Sayın Başbakan ile basın önünde görüş paylaşmam. Görüşlerimi Sayın Başbakana bizzat sunmak isterim" dedi.

Bakan Günay, Türkiye-Suriye ortak Turizm Komisyonu’nun çalışmalarına başkanlık etmek üzere Şam’da bulunuyor.



