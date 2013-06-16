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Ertuğrul Günay: Başbakan'ı aşan bir el mi var?

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Erdoğan'ın sözlerine rağmen yapılan polis müdahalesini sorguladı: Başbakan ‘yarın’ diyordu… Bir derin el mi var Başbakan'ı da aşan?

16 Haziran 2013 04:25

AKP İzmir Milletvekili ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Twitter aracılığı ile mesaj verdi: "Başbakan yarın diyordu, şimdi ne oldu?"

Polisin Gazi Parkı'na müdahalesi sonrası Ertuğrul Günay, Twitter'dan açıklama yaptı. Günay, Başbakan Erdoğan'ın parkın boşaltılması için yarına kadar süre vermesine rağmen yapılan müdahaleyi eleştirdi. Günay, "Girişin barikatı kalkmış, çadırlar kalkıyor. Başbakan ‘yarın’ diyordu… Şimdi ne oldu? Bir derin el mi var Başbakan'ı da aşan, ülkeyi karıştıran?" dedi. 

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