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Ertuğrul Günay: AKM 2012’de açılacak

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) 2011-2012 sezonunda kaynak..

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) 2011-2012 sezonunda kaynak ve sponsor bularak açmayı planladıklarını açıkladı.

'Devletin sanat kurumlarının sivil topluma devredilmesi lazım'

Radikal gazetesinden Cem Erciyes'e konuşan Günay, "Emek Sineması hâlâ yargıda. Yargı sonucu bekleniyor. Bizim dışımızda bir şey. AKM ise geçen dönem gene bir yargı kararıyla durmuştu. Orayı yargıya dokunmayacak bir biçimde bir iyileştirme projesiyle birleştirip tekrar açmak için daha sonra yeterli kaynağı bulamadık, ajanstan böyle destek alamadık. Şimdi ajans serüveni de bitti. Yeni dönem bir kaynak bularak hatta biraz sponsorluklar da bularak AKM’yi 2011-2012 sezonunda açmayı umut ediyorum. Ama zor bir süreç. Şu anda iyileştirmek için bile çok ciddi bir kaynak gerekiyor. Bizim kendi genel bütçe imkanlarımızla bunu yapmamız mümkün değil" dedi.


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