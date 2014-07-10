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Ertuğrul Gazi'yi oynayacak aktör belli oldu

TRT'de Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecini anlatacak "Diriliş-Ertuğrul" dizisinin başrol arayışı sona erdi

10 Temmuz 2014 11:40

TRT 1'de yayınlanacak "Diriliş-Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Dizide Ertuğrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan canlandıracak.

Hürriyet'ten Müge Serçek Biroğlu'nun haberine göre Yapımcılığını Tekden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın yazdığı yeni Osmanlı dizisi “Diriliş-Ertuğrul”da Ertuğrul Gazi rolünü Engin Altan Düzyatan üstlendi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecini anlatacak dizide Düzyatan’a başrolde yabancı kökenli bir güzel eşlik edecek. Yakında TRT 1’de ekrana gelecek dizi, kanalın bugüne kadarki en yüksek bütçeli projesi olarak lanse ediliyor. Dizinin 2015 yılında Cannes Film Festivali’ne “onur konuğu” olarak katılacağı söyleniyor.

İşte dizinin fragmanı:

 

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