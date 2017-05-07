Bilecik Valiliğince hazırlanan proje kapsamında, Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde başlatılan "saygı nöbeti'', alp kıyafetli askerler tarafından seremoniyle uygulandı.

Valilikçe temin edilen alp kıyafetleri, aksesuarlar ve tarihi misyona uygun malzemelerin kullanıldığı nöbet ve seremoni, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Vali Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi, Ertuğrul Gazi'ye saygı ve askeri kişiliğine hürmet adına hayata geçirdiklerini belirtti.

13 asker görev yaptı

Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan projede, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığındaki 9’u uzman çavuş, 4’ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker nöbet ve nöbet değişim töreninde görev yaptı.

Askerler, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde ''saygı nöbeti''ni yılın 365 günü tutacak.