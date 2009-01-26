Ertuğrul Firkateyni'nin kazanı çıkarıldı

Nasıl batmıştı?



Bodrum Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (Institute of Nautical Archeology - INA) ve Yapı Kredi Emeklilik ortaklığında başlatılan kazı çalışmalarına kıyıdan 100 metre açıkta ve 45 metre derinlikte devam edildi. Ertuğrul Firkateyni'ne ait, kapağı da içinde olan 71 santim çapında 45 santim yüksekliğindeki bakır yemek kazanının çıkarılması yaklaşık 3 saat sürdü. Vinç ve kaldırma balonları ile yapılan kazanı çıkarma çalışmalarına Proje Başkanı Tufan Turanlı, Görüntü Yönetmeni H. Can Ataç, arkeolog Hiroshi Enomoto, dalgıçlar Güzden Varinlioğlu, Yoshue Nakamura, Toshuyuke Shimano ve Masakagu Akagi katıldı. Kazanın çıkarılmasını 16 Japon medya temsilcisi de takip etti. Kapağı içerisinde bulunan kazanın 118 yıldır su altında beklediğini ve nihayet günışığına çıkarıldığını anlatan Turanlı, ``Dört gün önce atlattığımız tehlikeden sonra bugün tüm emniyet yöntemlerini defalarca kontrol ederek kazanı başarıyla, daha da önemlisi emniyetli bir şekilde su üstüne çıkarabildiğimiz için çok mutluyum. Stresli geçen bu günlerden sonra tüm ekibin, heyecan ve tedirginliğimizi bizlerle paylaşan basın mensuplarının, ayrıca Kushimoto halkının artık rahat uyuyabileceklerini düşünüyorum. Herkese anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.Proje ortağı Yapı Kredi Emeklilik Genel Müdürü Dr. Giray Velioğlu da ekibi arayarak dört gün önceki kazan çıkarılırken atlatılan tehlikeden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekibi bugünkü başarılı çalışmaları nedeniyle de kutladı. Battığı günden beri kapağı kapalı olan kazanın 28 Ocak'ta gösterime açılacağı bildirildi.Ertuğrul Fırkateyni, 1890 yılında II. Abdülhamit tarafından iyi niyet elçisi olarak Japon İmparatoru Meiji için gönderilmişti. Bin bir zorlukla Japonya'ya varan denizciler, dönüş yolunda Kuşimoto açıklarında ve Oshima Adası'nın yakınlarında fırtınaya tutulmuştu. Kayalıklara çarpıp parçalanan Osman Paşa komutasındaki Ertuğrul Fırkateyni, 600'e yakın personeliyle batmıştı. Osman Paşa dahil 550 denizci şehit olurken, 69 denizci Oshima köylülerince kurtarılmıştı.