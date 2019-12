Ertesi gün işkencesine son

İçki kullanımının ertesi gününde yaşanan baş ağrısı ve mide bulantısıyla başa çıkarken dikkate alınacaklar...



Hemen herkesin şikayetidir; önceki gece keyifle içilen alkolün ertesi gün kendini gösteren yan etkileri. İngilizler bu durumu tek bir kelimeyle özetlemiş: hangover. Neyi içeriyor hangover sorusunun cevabını yaşamamış olanımız yoktur herhalde... Baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, halsizlik, ufak çapta bir depresyon, susuzluk... Eğer siz de içki içtiğiniz gecelerin ertesi gününe bir çarpı koymak istemiyorsanız, burada yazanları dikkate alın.



Birinci seviyede durabilin



Bu içki sonrası değil, içki esnasında alınacak bir önlem. Yurtdışında yapılan bir araştırma sarhoşluğun 5 tane seviyes olduğunu göstermiş. Birinci seviyede kendimizi oldukça iyi ve rahatlamış hissedermişiz. Birinci seviyenin ölçüleri de 100 ml kanda 50 mg alkole denk geliyormuş; yani ortalama 60 kilo olan bir kadının 3 kadeh şarap veya 3 bardak votka içmesine eşitmiş. Birinci seviyeden sonra içilen 3 bardak daha içki, ikinci seviyeye geçmemize neden oluyor. İkinci seviyenin belirtileri ise konuşmada bozulmalar ve karar mekanizmamının hakimiyetimizden çıkması... Üç kadeh daha içilen içki, üçüncü seviyeye, yani sersemlememize; ek olarak alınan 300 gr alkol ise dördüncü seviyeye, yani vücudumuzun alkolle başa çıkamamasına neden oluyormuş. Beşinci seviyeyi düşünün artık... Dolayısıyla bu seviyelerin bilincinde olup, her zaman birinci seviyede kalarak içkinin de tadını çıkarmayı aklınızdan çıkarmayın!



Kan şekerinizi yükseltin



Ertesi gün yaşanan halsizlike ve yorgunluğun en büyük sebebi kan şekerimizin düşmüş olmasıdır. Dolayısıyla yapmamız gereken de vücudumuzun ihtiyacı olan sıkı bir beslenmeyi B ve C vitaminleriyle sağlamak. Yani C vitaminini portakal, mandalina, greyfurt, limon, yeşil sibri biber, çilek, roka, maydanoz, domates gibi besinlerden alarak kan şekerinizi yükseltin. B vitaminini ise bulgur, yulaf, çavdar, kepek ekmeği, dereotu ve beyaz peynir gibi yiyeceklerden alabilirsiniz. Unutmayın; B vitamini aynı zamanda alkolün vücudumuzda yarattığı tüm etkileri yok etme gücüne sahip!



Kaybolan sıvıyı geri alın



Bir gece önce içtiğiniz her 4 alkollü içkinin vücudunuzda 1litre sıvı kaybına neden olduğunu biliyor muydunuz? Bu su kaybı mutlaka ciddiye alınmalı; çünkü baş ağrısının da, yorgunluğun da altında yatan sebeplerden en büyüğü budur.Vücudunuzdaki bu açığı kapamak için yapmamız gereken malum; bol sıvı tüketmek.Özellikle de meyve suyu... Çünkü taze sıkılmış bir meyve suyu, hem vücudun kaybettiği suyu kazanmasını, hem de karaciğerin kendini yenilemesi için gerekli antioksidanları almasını sağlar. Ayrıca kan şekerinizi yükseltip enerji kazanmanıza da yardımcı olur.



Sıcak bir aromaterapi keyfi yapın



Küveti sıcak suyla doldurup içinde yatmak gibi keyfili bir ilaç yoktur herhalde. Hatta birbirinden dinlendirici veya enerji sağlayıcı çeşit çeşit banyo ürünlerinden de keyfinize katabilirsiniz. Örneğin Lush’ın mis gibi kokan ve cildinize yumuşalık kazandıran banyo köpüklerini mutlaka öneririz. Sıcak suya atınca yavaş yavaş erimeye ve bu şekilde içeriğini suya bırakmaya başlayan ‘balistik’ adı verilen bu banyo köpüklerinde seçenek de o kadar çok ki! Ama içki sonrası bir aromaterapi için size önerebileceğimiz daha dinlendirici içerikte olan ürünlerden tercih etmeniz... Eğer evinizde kendiniz bir karışım oluşturmak istiyorsanız, 2 damla rezene ve 2 damla ardıç yağını karıştırıp buğu yapmanızı öneririz. Bu da baş ağrınızı hafifleterek kendiniz dinlenmiş hissetmenizi sağlayacaktır.



Düzenli içicilere folik asit



Folik asit deyince akla hep hamilelik gelir. Halbuki folik asit düzenli içiciler için de iyi bir kurtarıcıdır. Yapılan araştırmalar folik asit alanların alkolün zararlarından daha az etkilendiğini ortaya çıkarmış. Folik asidi nasıl alabilirim diyorsanız; size tavsiyemiz bol bol yeşil yapraklı taze sebze tüketmeniz. Lahana, brokoli, enginar gibi sebzelerde bol miktarda bulunan folik asit, alkol sonrası hücrenin gördüğü zararları tedavi eder.