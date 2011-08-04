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Yaşam

ERTEN İÇİN MEMLEKETİNDE TÖREN DÜZENLENDİ BODRUM (A.A)

04 Ağustos 2011 22:45

-ERTEN İÇİN MEMLEKETİNDE TÖREN DÜZENLENDİ BODRUM (A.A) - 04.08.2011 - Orgeneral Mehmet Erten'in, Hava Kuvvetleri Komutanı olması dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde tören düzenlendi.  İlçeye bağlı Mumcular beldesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı açıldı. Buradaki törene Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın, Erten'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Orgeneral Erten'in ağabeyi Mustafa Erten, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaflık yaptığını ve BAĞKUR emeklisi olduğunu söyledi. Orgeneral Mehmet Erten'in Hava Kuvvetleri Komutanı olması dolayısıyla kardeşini tebrik ettiğini anlatan Mustafa Erten, şöyle konuştu: ''Türk milleti için hayırlı uğurlu olsun. Herkese yararlı olun isterim. Kendisi Mumcular doğumludur. O zamanlar burada ortaokul yoktu, ortaokulu Milas'ta okudu. Ondan sonra askeri liseye gitti. Oradan da bu mertebelere geldi çalışmasının sayesinde. Heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah Türkiye için de mutluluk olur, iyi olur.'' Mustafa Erten'in yengesi Turceyin Erten de Org. Erten'i tebrik ederek başarı diledi.

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