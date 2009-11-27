Ertem Şener, kendini kaybetti!

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Manchester United'ı 1-0 yendiği karşılaşmanın son dakikalarındaki gerilim maçı Star Tv'den anlatan spiker Ertem Şener'i de etkiledi.Karşılaşmanın son dakikalarında Rüştü'nün üst üste yaptığı kurtarışlar sonrasında spiker Ertem Şener, kendinden geçerek 'Rüştü, öpüyorum seni Rüştü, ellerinden öpüyorum, hatta heryerinden öpüyorum Rüştü' dedi.Ertem Şener, Medya Mahallesi’nde Ayşenur Arslan’a o anı anlattı:Ertem sesin pek bir spiker sesi değil şu anda değil mi?Evet gerçekten dün geceden mükkemmel bir maçta kaybedilen ses hem de sabah uykudan kalma durumu iyice herşey üstüste geldi ama olsun feda olsun.Rüştü’yü pek hararetle öpmüşsün hatırlıyor musun o anı?Aslında hatırlamıyorum inanırmısınız? Maçtan sonra ilk olarak eşim söyledi ne dediğinin farkındamısın dedi. Farkındayım sonra konuşalım dedim. Ellerinden öpüyorum heryerinden öpüyorum derken... Alnından yanaklarından gözünden... İnsanlar enteresan şeyler söylemeye başladılar ama o anı hiç hatırlamıyorum. Hatırladığım şeyler çok fazla değil özellikle son 10 dakikada. Şimdi öyle bir şey ki maçın son 20 dakikasını bırakın daha maçtan önce daha uçakta bana kaç olur 3-0 olur mu? Bir Liverpool faciası olur mu? 6 olur mu diye sordular. Ben yine kontrollüydüm 6-0’lık, 8-0’lık maç nasıl anlatılır? Ama Beşiktaş Chealsea’yi yendiğinde onu da biliyorum. Ama her şeye hazırlamak zorundasınız kendinizi... Maç öncesi Tuncay ve Tugay’la birlikteydik. Onlar bile beraberlik olsun iyi bir sonuç olur diyorlardı. Sokakta Manchester United taraftarı, ezeli rakipleri Liverpool’lu taraftarları alarak 8 işareti yapıyorlardı bize...Ama hakikaten çok güzeldi. Dediğin gibi Rüştü’yü de tebrik etmek, öpmek gerekiyor. Ben senin de yanaklarından öpüyorum ağzına sağlık.Çok teşekkür ediyorum.