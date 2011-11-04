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Kültür-Sanat

Ertem Eğilmez filmleri restore ediliyor

Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Kibar Feyzo ve Salako gibi onlarca Ertem Eğilmez filmi restore ediliyor.

04 Kasım 2011 02:00


T24 - Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Kibar Feyzo ve Salako gibi onlarca Ertem Eğilmez filmi restore ediliyor.
 

ntvmsnbc'nin haberine göre, Vipsaş Stüdyoları’nda restorasyonuna başlanan Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Kibar Feyzo ve Salako yıl sonuna kadar elden geçirilip HD ve Blue Ray formatlarında hazır hale getirilecek ve TV'lerde bundan böyle HD formatında izlenebilecek.


Onlarca kez gösterilmesine karşın hâlâ kanalların cankurtaranı olan Ertem Eğilmez filmleri
restore edilerek “sinemanın kültür mirası” olduğu gerçeğine dayanarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.


Hababam Sınıfı serisi, Süt Kardeşler, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şaban Oğlu Şaban gibi baş yapıtlarında olduğu bu listedeki 49 filmin restorasyonun 2 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.




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