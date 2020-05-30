SpaceX'in dünya yörüngesine gönderdiği ilk insanlı uzay mekiği başarıyla fırlatıldı

ABD'li girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX, ABD topraklarından uzaya ilk insanlı uzay mekiğini başarıyla fırlattı. İki NASA astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan "Crew Dragon" isimli uzay mekiği, bugün Türkiye saati ile 22.22'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden roketle fırlatıldı.

SpaceX roketinin ilk olarak 27 Mayıs Çarşamba günü fırlatılması planlanmıştı. Bununla birlikte çarşamba günü hava koşullarının kötüleşmesi üzerine roketin fırlatılışı kalkışa 16 dakika kala bugüne ertelenmişti.

Fırlatma işlemi, 1969 yılında Ay'a gönderilen ilk uzay aracının fırlatıldığı yerden yapıldı. Astronotların ISS'e Pazar günü TSİ 17.30'da ulaşması bekleniyor.

Fırlatmadan kısa bir süre önce SpaceX ekibi astronotlara teşekkür ederek, "Bu güzel gezegenin manzarasının tadını çıkarın" dedi.

Astronotlardan Hurley de, "ABD'yi yeniden uzaya araç gönderme işinin bir parçası yapan bu devasa çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yörüngeye ulaşınca haberleşiriz" yanıtını verdi.

Hava durumu uzmanları bugün de hava koşullarının riskli olabileceği tahmininde bulunuyordu. Ancak koşulların elverişli olmasına karar verilmesinin ardından fırlatma işlemi tamamlandı.

Bu uzay görevi, Nasa'nın uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Bu açıdan, bugünkü sefer bir ilk niteliği taşıyor.

Bu misyonu 'ilkler tarihine' geçiren bir diğer neden de, Nasa'nın astronotlarını uzaya göndermek için ilk defa özel bir şirketle çalışıyor olması.